В будущем светофорам могут добавить четвертый свет

Исследователи из Университета штата Северная Каролина предложили добавить к светофорам белый цвет, чтобы сигнализировать водителям, что беспилотные транспортные средства разумно управляют транспортным потоком на перекрестках, и что за ними следует двигаться.

Автономным автомобилям и грузовикам не нужно будет смотреть на светофор, чтобы продолжать движение, поскольку световой сигнал будет подключен к автомобилю по беспроводной сети. Тем не менее, это послужит сигналом для водителей.

Автономные автомобили будут "общаться" друг с другом и со светофорами на перекрестках в пределах определенного диапазона. Это позволит эффективнее и разумнее координировать транспортные потоки.

Любой водитель будет проинформирован о том, что при включении белого света он должен следовать за движущимся перед ним беспилотным автомобилем: он должен остановиться, если беспилотный автомобиль также остановится и продолжать движение, если то же сделает автономная машина.

Разработанные модели доказали, что такая система улучшает транспортный поток, а также положительно влияет на снижение расхода топлива.