После успешного завершения масштабного строительного проекта сегодня в 7:30 утра в Риге, по адресу ул. Прушу, 1, открылся первый магазин Lidl в Кенгарагсе. Это уже 22-й магазин Lidl в Латвии: его торговый зал площадью 1700 кв. м - самый обширный в сети ритейлера, сообщили RUS TVNET в компании.
Фото ⟩ Свершилось! В Кенгарагсе открылся самый обширный магазин Lidl в Латвии
Общая сумма инвестиций в кенгарагский Lidl превышает 9,1 миллиона евро.
Благодаря проекту создано 50 новых рабочих мест.
Первых клиентов, спозаранку занявших очередь, уже с 7 утра развлекали энергичные музыкальные ритмы. Радости от открытия магазина добавили скидки на товары, которые будут предлагаться в магазине на улице Прушу в течение следующих четырех недель.
Первый клиент, который ждал открытия уже с 5:40 утра, получил подарочную карту Lidl на 30 евро.
Под аплодисменты с нетерпением ждущих открытия клиентов представители Lidl торжественно перерезали ленточку на входе в новый магазин.
Региональный менеджер Lidl Андрис Цирулис подчеркнул, что наконец-то открывшийся в Кенгарагсе магазин внесет положительные эмоции в повседневную жизнь жителей района: "Мы очень рады, что в период высокой инфляции и растущей стоимости жизни и цен на продукты питания мы открываем магазин, низкие цены в котором помогут многим семьям в районе снизить финансовую нагрузку на их кошельки!".
Факты о магазине Lidl в Кенгарагсе:
Время работы
- с понедельника по субботу - с 7:30 до 22:00
- в воскресенье - с 8:00 до 22:00
Здание магазина
- Около 2543 квадратных метров
Торговый зал
- Около 1731 квадратного метра
Насаждения
- Инвестировав свыше 68 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 500 саженцев кустарников и деревьев.
Инфраструктура
- Инвестировав более 127 тысяч евро, компания построила освещенный пешеходный переход с островком безопасности, обновлено асфальтовое покрытие тротуаров и улиц протяженностью более 130 метров.
Для автоводителей
- Парковка на 142 места, включая 8 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей.
Для велосипедистов
- 40 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед.
Для покупателей
- 8 быстрых касс.
- Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.
- Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей и людей в инвалидных колясках.
- Туалет и комната для пеленания младенцев.
- Станция для дезинфекции рук.
Для зеленой планеты
- Повышенный уровень теплоэффективности здания.
- Система централизованного контроля вентиляции.
- Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.
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