Фото ⟩ Свершилось! В Кенгарагсе открылся самый обширный магазин Lidl в Латвии

Общая сумма инвестиций в кенгарагский Lidl превышает 9,1 миллиона евро.

Благодаря проекту создано 50 новых рабочих мест.

Первых клиентов, спозаранку занявших очередь, уже с 7 утра развлекали энергичные музыкальные ритмы. Радости от открытия магазина добавили скидки на товары, которые будут предлагаться в магазине на улице Прушу в течение следующих четырех недель.

Первый клиент, который ждал открытия уже с 5:40 утра, получил подарочную карту Lidl на 30 евро.

Под аплодисменты с нетерпением ждущих открытия клиентов представители Lidl торжественно перерезали ленточку на входе в новый магазин.

Региональный менеджер Lidl Андрис Цирулис подчеркнул, что наконец-то открывшийся в Кенгарагсе магазин внесет положительные эмоции в повседневную жизнь жителей района: "Мы очень рады, что в период высокой инфляции и растущей стоимости жизни и цен на продукты питания мы открываем магазин, низкие цены в котором помогут многим семьям в районе снизить финансовую нагрузку на их кошельки!".

Факты о магазине Lidl в Кенгарагсе: Время работы с понедельника по субботу - с 7:30 до 22:00

в воскресенье - с 8:00 до 22:00 Здание магазина Около 2543 квадратных метров Торговый зал Около 1731 квадратного метра Насаждения Инвестировав свыше 68 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 500 саженцев кустарников и деревьев. Инфраструктура Инвестировав более 127 тысяч евро, компания построила освещенный пешеходный переход с островком безопасности, обновлено асфальтовое покрытие тротуаров и улиц протяженностью более 130 метров. Для автоводителей Парковка на 142 места, включая 8 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей. Для велосипедистов 40 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед. Для покупателей 8 быстрых касс.

Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.

Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей и людей в инвалидных колясках.

Туалет и комната для пеленания младенцев.

Станция для дезинфекции рук. Для зеленой планеты Повышенный уровень теплоэффективности здания.

Система централизованного контроля вентиляции.

Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.