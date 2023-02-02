Чт, 2.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Свершилось! В Кенгарагсе открылся самый обширный магазин Lidl в Латвии

rus.tvnet.lv
Свершилось! В Кенгарагсе открылся самый обширный магазин Lidl в Латвии
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В Кенгарагсе открылся самый обширный Lidl в Латвии
В Кенгарагсе открылся самый обширный Lidl в Латвии Фото: Publicitātes foto

После успешного завершения масштабного строительного проекта сегодня в 7:30 утра в Риге, по адресу ул. Прушу, 1, открылся первый магазин Lidl в Кенгарагсе. Это уже 22-й магазин Lidl в Латвии: его торговый зал площадью 1700 кв. м - самый обширный в сети ритейлера, сообщили RUS TVNET в компании.

Общая сумма инвестиций в кенгарагский Lidl превышает 9,1 миллиона евро.

Благодаря проекту создано 50 новых рабочих мест.

Первых клиентов, спозаранку занявших очередь, уже с 7 утра развлекали энергичные музыкальные ритмы. Радости от открытия магазина добавили скидки на товары, которые будут предлагаться в магазине на улице Прушу в течение следующих четырех недель.

Первый клиент, который ждал открытия уже с 5:40 утра, получил подарочную карту Lidl на 30 евро.

Под аплодисменты с нетерпением ждущих открытия клиентов представители Lidl торжественно перерезали ленточку на входе в новый магазин.

Региональный менеджер Lidl Андрис Цирулис подчеркнул, что наконец-то открывшийся в Кенгарагсе магазин внесет положительные эмоции в повседневную жизнь жителей района: "Мы очень рады, что в период высокой инфляции и растущей стоимости жизни и цен на продукты питания мы открываем магазин, низкие цены в котором помогут многим семьям в районе снизить финансовую нагрузку на их кошельки!".

Факты о магазине Lidl в Кенгарагсе:

Время работы

  • с понедельника по субботу - с 7:30 до 22:00
  • в воскресенье - с 8:00 до 22:00

Здание магазина

  • Около 2543 квадратных метров

Торговый зал

  • Около 1731 квадратного метра

Насаждения

  • Инвестировав свыше 68 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 500 саженцев кустарников и деревьев.

Инфраструктура

  • Инвестировав более 127 тысяч евро, компания построила освещенный пешеходный переход с островком безопасности, обновлено асфальтовое покрытие тротуаров и улиц протяженностью более 130 метров.

Для автоводителей

  • Парковка на 142 места, включая 8 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей.

Для велосипедистов

  • 40 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед.

Для покупателей

  • 8 быстрых касс.
  • Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.
  • Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей и людей в инвалидных колясках.
  • Туалет и комната для пеленания младенцев.
  • Станция для дезинфекции рук.

Для зеленой планеты

  • Повышенный уровень теплоэффективности здания.
  • Система централизованного контроля вентиляции.
  • Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх