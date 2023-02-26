В ночь на 25 февраля неизвестные лица в центре Риги прокололи шины на автомобилях, принадлежащих семье депутата Сейма Олега Бурова, сообщила агентству LETA помощница депутата Байба Кантиня.
В центре Риги у двух машин, принадлежащих депутату Бурову, прокололи шины
В центре Риги у двух машин, принадлежащих депутату Бурову, прокололи шины
По ее словам, у одной из машин проколоты все шины, а на другой - одна.
На данный момент об одной из автомобилей сообщено работникам Государственной полиции, а о другой машине Буров известит полицию в понедельник, так как сейчас находится в Берлине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова