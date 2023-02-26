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В центре Риги у двух машин, принадлежащих депутату Бурову, прокололи шины

rus.tvnet.lv
В центре Риги у двух машин, принадлежащих депутату Бурову, прокололи шины
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Депутат Сейма Олег Буров.
Депутат Сейма Олег Буров. Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на 25 февраля неизвестные лица в центре Риги прокололи шины на автомобилях, принадлежащих семье депутата Сейма Олега Бурова, сообщила агентству LETA помощница депутата Байба Кантиня.

По ее словам, у одной из машин проколоты все шины, а на другой - одна.

На данный момент об одной из автомобилей сообщено работникам Государственной полиции, а о другой машине Буров известит полицию в понедельник, так как сейчас находится в Берлине.

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