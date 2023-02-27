Белый дом: Байден решил поставить Киеву танки Abrams только под давлением Берлина

Президент США Джо Байден согласился предоставить Украине основные боевые танки Abrams только из-за давления Германии, заявили в Белом доме. "Первоначально он решил их не отправлять, поскольку его военные сказали, что они не являются необходимыми наполе боя в этих сражениях", - заявил в воскресенье, 26 февраля, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

При этом, по мнению представителей американской армии, Украине необходимы немецкие танки Leopard. Однако, по словам Салливана, немецкое руководство заявило Байдену, что не готово передавать свои танки Киеву, если США не поставят Abrams. Поэтому в интересах "единства альянса", а также "чтобы Украина получила то, что она хочет", Байден согласился предоставить танки Abrams в долгосрочной перспективе, хотя они не являются тем, что необходимо украинской армии в настоящее время, добавил советник американского президента.