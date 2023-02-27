В субботу, 18 февраля, на Кипсале состоялась церемония вручения премии "Золотой микрофон", на которой чествовали лауреатов в 21 номинации. Группа Prāta Vētra рассказала в беседе с TVNET, что их продолжает удивлять в этом музыкальном мероприятии.
Видео ⟩ Prāta Vētra о "Золотом микрофоне": "Это заслуга команды"
"30 лет назад мы получили награду за дебют. Тогда она называлась "Раймондс", - вспомнил Ренарс Кауперс.
Ощущения, которые они испытывали "тогда" и "сейчас", никак не отличаются. Это все еще волнение. "Всегда так необычно и классно видеть людей, которые выходят на сцену и произносят "такие" речи", - отмечает Марис Михельсонс.
Музыканты отметили, что всегда приятны эти моменты ожидания, когда ты думаешь - "будет или нет".
"Это как оценка команды... Эта награда за концерт, а в нем мы задействовали 400 человек. Чтобы была создана сцена, чтобы ее потом переместить. Музыкантов столько задействовано... Это заслуга коллектива", - объясняет Ренарс Кауперс значение "Золотого микрофона".
Видео: Prāta Vētra на "Золотом микрофоне"
Галерея: "Золотой микрофон-2023"
В этом году на премию "Золотой микрофон" были номинированы 156 альбомов, 111 песен, 111 видеоклипов, 45 дебютантов и 7 концертных записей в видеоформате. В целом это 430 заявок.
На церемонии выступили Dons, Instrumenti, Citi Zēni, Astro'n'out, DAGAMBA, Dzelzs Vilks, rolands če (Роланд Че), Finķis, Айя Андреева, Ольга Раецка и другие.
Все победители: