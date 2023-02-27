Видео ⟩ Prāta Vētra о "Золотом микрофоне": "Это заслуга команды"

"30 лет назад мы получили награду за дебют. Тогда она называлась "Раймондс", - вспомнил Ренарс Кауперс.

Ощущения, которые они испытывали "тогда" и "сейчас", никак не отличаются. Это все еще волнение. "Всегда так необычно и классно видеть людей, которые выходят на сцену и произносят "такие" речи", - отмечает Марис Михельсонс.

Музыканты отметили, что всегда приятны эти моменты ожидания, когда ты думаешь - "будет или нет".

"Это как оценка команды... Эта награда за концерт, а в нем мы задействовали 400 человек. Чтобы была создана сцена, чтобы ее потом переместить. Музыкантов столько задействовано... Это заслуга коллектива", - объясняет Ренарс Кауперс значение "Золотого микрофона".

Видео: Prāta Vētra на "Золотом микрофоне"

Галерея: "Золотой микрофон-2023"

В этом году на премию "Золотой микрофон" были номинированы 156 альбомов, 111 песен, 111 видеоклипов, 45 дебютантов и 7 концертных записей в видеоформате. В целом это 430 заявок.

На церемонии выступили Dons, Instrumenti, Citi Zēni, Astro'n'out, DAGAMBA, Dzelzs Vilks, rolands če (Роланд Че), Finķis, Айя Андреева, Ольга Раецка и другие.

Все победители: