В Эквадоре обнаружен предназначенный для Европы груз кокаина на 330 млн долларов

Груз наркотика находился в контейнере с бананами на судне, которое должно было отправиться в Бельгию.

В этом грузе было "90 миллион доз, стоимость которых в Европе составляет 330 миллионов долларов", - указал в Twitter Салинас.

В этом году полиция Эквадора нашла уже 31 тонну кокаина. В свою очередь за весь прошлый год она обнаружила более чем 200 тонн кокаина, и примерно 60% от этого объема - в предусмотренных для экспорта грузах бананов.