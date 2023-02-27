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В Эквадоре обнаружен предназначенный для Европы груз кокаина на 330 млн долларов

rus.tvnet.lv
В Эквадоре обнаружен предназначенный для Европы груз кокаина на 330 млн долларов
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Фото: AFP/SCANPIX

Полиция Эквадора в порту Гуаякиля обнаружила предусмотренный для Европы груз кокаина весом 8,8 тонн, его стоимость составляет 330 миллионов долларов, сообщил в воскресенье начальник полиции Фаусто Салинас.

Груз наркотика находился в контейнере с бананами на судне, которое должно было отправиться в Бельгию.

В этом грузе было "90 миллион доз, стоимость которых в Европе составляет 330 миллионов долларов", - указал в Twitter Салинас.

В этом году полиция Эквадора нашла уже 31 тонну кокаина. В свою очередь за весь прошлый год она обнаружила более чем 200 тонн кокаина, и примерно 60% от этого объема - в предусмотренных для экспорта грузах бананов.

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