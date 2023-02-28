Идея цветочного маникюра довольно стара, но этой весной к ней пришла небывалая популярность, пишет The Symbol.
Фото ⟩ Самый трендовый дизайн весеннего маникюра-2023
Самый трендовый дизайн весеннего маникюра-2023
Как рассказывает издание, смысл дизайна в изображении на ногтях максимально реалистичного цветка, который может выглядеть как душе угодно - от огромного подсолнуха на всю пластину до скромной розы на краю.
Времени такой маникюр занимает немало, однако есть и другой вариант - наклейки. Только выбор цветов тогда будет сильно ограничен.
Эксперты советуют не перегружать дизайн и располагать цветы на прозрачной базе.
Ниже - идеи для вдохновения!
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