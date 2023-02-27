Картина об отравлении российского оппозиционера удостоена звания лучшего документального фильма по версии PGA, пишет Deutsche Welle.
Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров Америки
Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в категории "лучшее документальное кино". В сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте PGA в субботу, 26 февраля, говорится, что картина награждена за "выдающееся продюсирование".
The Award for Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures goes to Navalny #PGAAwards2023 pic.twitter.com/tLDoMBwO9E— Producers Guild of America (@producersguild) February 26, 2023
Лента канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, его лечении, выходе из комы и расследовании политиком обстоятельств собственного отравления. Фильм заканчивается возвращением Навального в Россию, где его задержали, осудили по делу "Ив Роше" и отправили в колонию. Премьера фильма прошла на американском фестивале независимого кино Sundance в январе 2022 года, где картина завоевала приз зрительских симпатий в категории "Документальный фильм", а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award). Еще две награды фильм получил на международном фестивале неигрового кино Cinema Eye Honors - за выдающиеся достижения в области кинопроизводства и приз зрительских симпатий. Кроме того, "Навальный" получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший документальный фильм", а также вошел в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"), вручение которой пройдет 12 марта.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!