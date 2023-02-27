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"Голос в маске": поющим Мотыльком оказалась Дана Бйорк

rus.tvnet.lv
"Голос в маске": поющим Мотыльком оказалась Дана Бйорк
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Фото: Mārtiņš Zilgalvis/f64

Самое загадочное и интригующее музыкальное шоу этой весны "Голос в маске"(Balss maskā) стартовало! В воскресенье, 26 февраля, телезрители имели возможность познакомиться с первой шестеркой участников шоу - Зайцем, Шахматным Королем, Мотыльком, Обезьяной, Осьминогом и Черным Вороном.

В течение вечера сыщики шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс (Krivenchy), Байба Сипениеце-Гаваре и Янис Шипкевичс - пытались разоблачить участников, используя подготовленные улики.

Каждое воскресенье судьбу троих, кто попадет на голосование, будут решать зрители в зале, а вот того, кому придется сняться маску, определят детективы шоу.

На этой неделе под угрозой оказались Заяц, Мотылек и Осьминог. К сожалению, Мотылек был вынужден покинуть шоу.

Оказалось, что под маской Мотылька скрывалась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк!

Галерея: Первая передача "Голос в маске"

Следующие десять воскресных вечеров зрители TV3 смогут следить за напряженным музыкальным соревнованием, где за победу будут бороться двенадцать популярных личностей. Победитель шоу получит в качестве приза 5000 евро, которые он направит на благотворительные цели.

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