Самое загадочное и интригующее музыкальное шоу этой весны "Голос в маске"(Balss maskā) стартовало! В воскресенье, 26 февраля, телезрители имели возможность познакомиться с первой шестеркой участников шоу - Зайцем, Шахматным Королем, Мотыльком, Обезьяной, Осьминогом и Черным Вороном.
"Голос в маске": поющим Мотыльком оказалась Дана Бйорк
В течение вечера сыщики шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс (Krivenchy), Байба Сипениеце-Гаваре и Янис Шипкевичс - пытались разоблачить участников, используя подготовленные улики.
Каждое воскресенье судьбу троих, кто попадет на голосование, будут решать зрители в зале, а вот того, кому придется сняться маску, определят детективы шоу.
На этой неделе под угрозой оказались Заяц, Мотылек и Осьминог. К сожалению, Мотылек был вынужден покинуть шоу.
Оказалось, что под маской Мотылька скрывалась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк!
Галерея: Первая передача "Голос в маске"
Следующие десять воскресных вечеров зрители TV3 смогут следить за напряженным музыкальным соревнованием, где за победу будут бороться двенадцать популярных личностей. Победитель шоу получит в качестве приза 5000 евро, которые он направит на благотворительные цели.
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