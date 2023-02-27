Видео ⟩ В Плявниеках пьяный водитель без прав, убегая от полиции, "убил" Tesla о стену

На видео видна погоня полицейских за водителем, а также запечатлен врезавшийся в бетонную стену автомобиль Tesla.

Как рассказал очевидец произошедшего, стоявший в момент аварии на перекрестке, Tesla на большой скорости выворачивала с улицы Илукстес. Машина заехала на бордюр и врезалась прямо в стену. Водитель Tesla очень быстро покинул салон автомобиля и бросился бежать.

В Государственной полиции порталу TVNET рассказали: согласно предварительной информации, 25 февраля в 22:20 в Риге на улице Лубанас экипаж полиции заметил автомобиль Tesla, который пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские начали погоню, чтобы остановить водителя, однако тот продолжил бегство, не справился с управлением, в результате чего наехал на препятствие - обочину - и врезался в бетонный забор.

По информации полиции, во время погони водитель в месте, где разрешено движение со скоростью 50 км/ч, двигался со скоростью 120 км/ч.

Оба находившихся в автомобиле человека выбрались из него и пытались убежать, однако вскоре они были задержаны. Выяснилось, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у водителя 2003 года рождения не было прав. В выдохе сидевшего за рулем парня полицейские констатировали 0,95 промилле алкоголя.

Государственная полиция начала уголовный процесс, а также несколько административных процессов за нарушение правил дорожного движения.