Хаматова свою роль подготовила на трех языках. Ее коллега объяснил, что произошло

"Не хочу ввязываться в полемику или начать оправдываться, но хотелось бы, чтобы вы имели в виду несколько важных вещей", - заявил Гундарс Аболиньш.

Он отметил, что никто не собирается "искать виноватого" - "ни публично, ни внутренне":

"Отменить спектакль - это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)".

Аболиньш подчеркнул, что Чулпан Хаматова свою роль подготовила на трех языках: латышском, украинском и русском.

"Упрекать ее в неспособности выучить текст на латышском по меньшей мере глупо", - заметил он.

"Режиссер Улдис Тиронс провел большое культурно-историческое исследование и о Николае Гоголе, и о его родной Малороссии (Миргороде и т. д.). Оживить эту информацию нам не удалось. Но это не значит, что надо винить режиссера.

Эмиль Дарзиньш тоже по одному ему известным причинам уничтожил много своих нот, сам Гоголь незадолго до смерти сжег рукопись 2-й части "Мертвых душ".

Таких примеров из жизни творческих личностей множество.

Нам хватило сил признать свои ошибки. Мы имеем на них право", - написал Аболиньш.

Напомним, GOGOLIS. NATURE MORTE - это постановка Улдиса Тиронса на латышском языке по повести Николая Гоголя "Старосветские помещики".

"Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры Нового рижского театра прочувствуют скромные будни гоголевских персонажей. Ранняя привязанность, которая существует у пары в годах, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли. Даже если мирная идиллия былых дней - лишь полусонная мечта писателя", - говорится в описании к постановке.