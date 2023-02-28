Фото, видео ⟩ Пожар на нефтебазе в России: сообщается о беспилотниках

Издание сообщает, что пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Роснефти".

Местные жители сообщают, что слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, передает 93.ru. Издание Astra утверждает, что территорию атаковали "два неустановленных летательных аппарата", при этом повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием обнаружили две воронки глубиной полтора метра.

Telegram-каналы Shot и Baza утверждают, что нефтебазу атаковали дроны, начиненные взрывчаткой, упавшие в 100 метрах от нефтехранилища.

В мэрии города заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении, а площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К трем часам ночи возгорание было устранено.

В городской администрации и пресс-службе краевого МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет, также не затронуты нефтяные резервуары и не произошел разлив нефтепродуктов. В мэрии Туапсе добавили, что "повода для беспокойства нет".

Издание Astra пишет, что в 30 метрах от места взрывов была расположена казарма с российскими военными. Другие источники эту информацию не подтверждали.