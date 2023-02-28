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Фото, видео ⟩ Пожар на нефтебазе в России: сообщается о беспилотниках

rus.tvnet.lv
Пожар на нефтебазе в России: сообщается о беспилотниках
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На нефтебазе в городе Туапсе Краснодарского края России произошел пожар, сообщает "Медуза" со ссылкой на городскую администрацию.

Издание сообщает, что пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Роснефти".

Местные жители сообщают, что слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, передает 93.ru. Издание Astra утверждает, что территорию атаковали "два неустановленных летательных аппарата", при этом повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием обнаружили две воронки глубиной полтора метра.

Telegram-каналы Shot и Baza утверждают, что нефтебазу атаковали дроны, начиненные взрывчаткой, упавшие в 100 метрах от нефтехранилища.

В мэрии города заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении, а площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К трем часам ночи возгорание было устранено.

В городской администрации и пресс-службе краевого МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет, также не затронуты нефтяные резервуары и не произошел разлив нефтепродуктов. В мэрии Туапсе добавили, что "повода для беспокойства нет".

Издание Astra пишет, что в 30 метрах от места взрывов была расположена казарма с российскими военными. Другие источники эту информацию не подтверждали.

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