Пунтулис прокомментировал отказ актрисы года Мельке от "Большого Кристапа"

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājum ("Сегодняшний вопрос") Янсонс зачитал заявление Пунтулиса:

"В своей работе, предоставляя поддержку, награды и тому подобное, я никогда не оценивал идейную позицию или политическую принадлежность в качестве критерия. Для меня творческое самовыражение и процесс всегда были выше этого. Мы все одна индустрия и делаем одну работу. Да, мы разные в своих идеологических взглядах, но каждый из нас имеет на это право".

Также Янсонс добавил, что в настоящее время Сейм не поддерживает закон о партнерских отношениях. Ведущая программы Анете Бертуле напомнила Янсонсу о разрыве между самим министром и частью возглавляемой им отрасли, а именно о публично подписанном письме, на что Янсонс ответил, что главная задача министра - "служить отрасли".

Статуэтка "Большого Кристапа", которую вручили Мельке, не у Науриса Пунтулиса. По словам Янсонса, он находится в Национальном киноцентре.