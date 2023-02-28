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Пунтулис прокомментировал отказ актрисы года Мельке от "Большого Кристапа"

rus.tvnet.lv
Пунтулис прокомментировал отказ актрисы года Мельке от "Большого Кристапа"
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

На церемонии вручения национальной кинопремии "Большой Кристап", состоявшейся вечером 26 февраля, награда за лучшую женскую роль была вручена Марии Луизе Мельке за главную роль в фильме "Неоновая весна", но актриса отказалась от награды, протестуя таким образом против непринятия закона о партнерских отношениях, а также передала награду министру культуры Наурису Пунтулису, который впервые прокомментировал инцидент через парламентского секретаря Министерства культуры Ритварса Янсонса.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājum ("Сегодняшний вопрос") Янсонс зачитал заявление Пунтулиса:

"В своей работе, предоставляя поддержку, награды и тому подобное, я никогда не оценивал идейную позицию или политическую принадлежность в качестве критерия. Для меня творческое самовыражение и процесс всегда были выше этого. Мы все одна индустрия и делаем одну работу. Да, мы разные в своих идеологических взглядах, но каждый из нас имеет на это право".

Также Янсонс добавил, что в настоящее время Сейм не поддерживает закон о партнерских отношениях. Ведущая программы Анете Бертуле напомнила Янсонсу о разрыве между самим министром и частью возглавляемой им отрасли, а именно о публично подписанном письме, на что Янсонс ответил, что главная задача министра - "служить отрасли".

Статуэтка "Большого Кристапа", которую вручили Мельке, не у Науриса Пунтулиса. По словам Янсонса, он находится в Национальном киноцентре.

Напомним, Мария Луиза Мельке была названа актрисой года за главную роль в фильме "Неоновая весна" (Neona pavasaris). Мельке заявила, что отказывается от награды, тем самым протестуя против непринятия закона о партнерских отношениях.

Мария Луиза Мельке
Мария Луиза Мельке Фото: Foto: Jānis Škapars

"Надеюсь, никто не воспримет это как высокомерие, потому что на самом деле мне очень жаль, что я не могу принять этого "Большого Кристапа". Это национальная награда за мою работу в фильме, где я играю девушку, которую на самом деле эта страна отказывается защищать. Это [принятие награды] было бы лицемерием с моей стороны", - объяснила актриса.

Сам министр культуры Наурис Пунтулис, очевидно, не приехал на церемонию награждения, поэтому Мельке попросила организаторов мероприятия передать ему статуэтку "Большого Кристапа", чтобы она могла храниться у него "до изменения ситуации".

Публика аплодировала выступлению Мельке стоя.

Фильм Матиса Кажи "Неоновая весна" (Neona pavasaris) рассказывает историю поиска молодой девушкой себя и формирования понимания сексуальности, в ходе которого она влюбляется в девушку своего возраста.

Галерея: "Большой Кристап - 2023"

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