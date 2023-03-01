Правда ли, что грибы не перевариваются?

Информацию о том, что грибы не перевариваются, можно встретить на порталах вопросов и ответов, в блогах, СМИ и даже на сайтах учреждений здравоохранения. Там пишут, что из грибов в организм не попадают никакие полезные вещества, поэтому есть их бесполезно (используются даже формулировки "вкусный пенопласт" и "балластная пища"). Некоторые задаются вопросом, а нужно ли вообще употреблять продукт, который наш организм не может переварить.

Для того чтобы понять, может ли человеческий организм переварить грибы, стоит вначале разобраться с их составом. До 90% массы свежих грибов — это вода, и только 10% — это различные органические и неорганические вещества. Если говорить о высушенных грибах, то их состав в зависимости от вида будет примерно такой: от 35% до 70% приходится на долю углеводов, менее 50% белков и не более 5% жиров (остальная масса — витамины, аминокислоты, микроэлементы и другие вещества).