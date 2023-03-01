Жанна Дубска о скандале на шоу: "Мне просто хотелось все бросить"

Наибольшее внимание было уделено голосу самой известной латвийской draq queen Амуны Давис (настоящее имя - Давис Кименис). Давис очень нелестно отозвался о стилистах шоу Александре Павлове и Жанне Дубской.

Видео Дависа получило огромную популярность. Одни пользователи социальных сетей поддержали его, поблагодарив за выражение своего мнения, другие не увидели в этом проблемы.

Жанна Дубска Фото: Пресс-фото

Жанна Дубска тоже прокомментировала ситуацию.

"В первый момент, когда я увидела снятое Дависом, я рассмеялась.

Я смеялась над "старыми боровами", как он назвал нас с Александром.

Еще меня позабавил "живот, который свисает над штанами", потому что я сама пухленькая и часто показываю себя в качестве примера, чтобы найти красивую одежду для женщин с маленькой грудью, круглыми попами или пышной грудью, которые выглядят не очень после кормления детей или в пожилом возрасте.

Я даже улыбнулась эйджизму Дависа и его предложению сделать 360 пластических операций, чтобы скрыть морщины. В какой-то степени это было забавно", - признается Жанна.