В социальных сетях на прошлой неделе поднялся ажиотаж вокруг шоу "Патруль стиля". В отношении нескольких стилистов шоу началась травля. Одной из них стала Жанна Дубска, которая сейчас чувствует себя очень обиженной.
Жанна Дубска о скандале на шоу: "Мне просто хотелось все бросить"
Наибольшее внимание было уделено голосу самой известной латвийской draq queen Амуны Давис (настоящее имя - Давис Кименис). Давис очень нелестно отозвался о стилистах шоу Александре Павлове и Жанне Дубской.
Видео Дависа получило огромную популярность. Одни пользователи социальных сетей поддержали его, поблагодарив за выражение своего мнения, другие не увидели в этом проблемы.
Жанна Дубска тоже прокомментировала ситуацию.
"В первый момент, когда я увидела снятое Дависом, я рассмеялась.
Я смеялась над "старыми боровами", как он назвал нас с Александром.
Еще меня позабавил "живот, который свисает над штанами", потому что я сама пухленькая и часто показываю себя в качестве примера, чтобы найти красивую одежду для женщин с маленькой грудью, круглыми попами или пышной грудью, которые выглядят не очень после кормления детей или в пожилом возрасте.
Я даже улыбнулась эйджизму Дависа и его предложению сделать 360 пластических операций, чтобы скрыть морщины. В какой-то степени это было забавно", - признается Жанна.
"Когда Давис перешел к личным оскорблениям, стал унижать меня как профессионала, как женщину, я просто хотела все бросить. Начала задумываться о том, нужна ли мне вообще работа. После поняла, что у меня же высшее образование, две докторские степени и 37-летний стаж в профессии, которая многим помогает найти свой имидж и радоваться жизни", - подчеркивает стилист.
"Но хуже всего было, когда этот человек начал оскорблять моего коллегу Александра Павлова, портить его репутацию, неоднократно повторять, что он гей".
Александр Павлов
Ее поразило, что Давис, будучи сам представителем ЛГБТ-сообщества, нападает таким образом на Александра, у которого есть жена и дочери:
"Они должны чувствовать себя ужасно из-за того, что кто-то так оскорбляет их отца и мужа. Было ощущение, что вернулись советские времена и говорит не молодой человек, а ретроградный старик, и из его уст льются отрыжки социалистического прошлого".
Ранее Давис эмоционально раскритиковал эпизод с 40-летней барменшей Дианой из Риги. Он посчитал его унизительным.
После участница шоу заявила, что не чувствует себя униженной или обиженной. Создатели программы тоже не увидели ничего плохого, наоборот - призвали Дависа публично извиниться и перед Александром, и перед Жанной.
Амуна Давис (Давис Кименис)
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