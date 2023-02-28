"Философия на воде" с Арнисом Ритупсом. Новая встреча

В античных гимназиях музыка и философия были главными предметами - что знали древние и о чем забыли мы? Можно ли аккорды и созвучия переложить в слова? А наоборот - выразить музыкой разные понятия? Участники диалога заглянут в тему с разных сторон: через философию, психологию, семантику и семиотику. Оба спикера являются прекрасными ораторами и обладают редким даром говорить о сложном просто и с долей юмора.

Как звучит мысль? "Прежде всего, важная мысль звучит музыкально, - уверен Михаил Казиник. - Все знают, что в Библии написано: "В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог". Но в оригинале-то: "В начале был "логос". А "логос" - это структура, созвучие. То есть музыка — гармония, система аккордов и обертонов. Она первична. В начале-то «логос» был. А что сейчас? Хаос, какофония, уничтожение? Бах в своей токкате ре-минор гениально показал, как на смену гармоничному Логосу, приходит Большой взрыв (Бах ударяет по всему органу) - Хаос. Но у Баха потом Логос все же побеждает Хаос".