Исследование: каким машинам чаще всего "скручивают" пробег?

Далее в списке следуют разнообразные модели других производителей. 2-е место занимает Ford Mustang (25,7% моделей с фейковым пробегом), Ford Fusion находится на 10-м месте (22%), Volvo XC70 - на 14-м (21,1%), а Opel Insignia - на 19-м (19,5%).

Электромобилям и гибридным авто также "скручивают" пробег

До сих пор наибольшую долю на рынке подержанных автомобилей занимали машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако постоянно растущий спрос на более экологичные машины существенно меняет рынок подделанных показателей пробега.

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что наличие или отсутствие "скрученного" пробега не зависит от типа двигателя. Хотя у некоторых моделей, таких как BMW 7-й серии, бензиновые и дизельные двигатели будут вращаться чаще, чем у гибридов, у других моделей этого нет.

Например, у модели мощного гибрида Volkswagen Jetta доля автомобилей с фиктивным пробегом гораздо выше (27%), чем у его дизельных (24,1%) или бензиновых (22,4%) версий.

Растущее количество электромобилей с поддельными показаниями одометра указывает на тенденцию к тому, что покупатели при выборе нового автомобиля должны быть осторожнее. Хотя доля электромобилей со "скрученным" пробегом ниже (13,4%), чем в среднем по Европе (15,6%), эта разница весьма незначительна. Кроме того, электромобиль с поддельным пробегом может грозить внушительным счетом за ремонт.

Электромобили с фиктивным показателем одометра, в отличие от моделей с двигателем внутреннего сгорания, относятся к группе повышенного риска, так как более изношенные аккумуляторы могут привести к более дорогому ремонту.

Топ 10 авто, у которых чаще всего "скручивают" пробег: Audi A8 Ford Mustang Volkswagen Touareg Audi A7 BMW 7-й серии Volkswagen Transporter BMW X6 BMW X5 Audi A6 Ford Fusion