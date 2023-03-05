Правда ли, что можно избавиться от похмелья, если выпить немного алкоголя?

Симптомы похмелья наступают, когда концентрация алкоголя в крови человека возвращается к нулю. С этой точки зрения логично, что, если выпить ещё, уровень алкоголя повысится и похмелье отступит. Однако в какой-то момент эта доза тоже будет выведена из организма — и похмелье вернётся. Так что эта мера может помочь только отсрочить похмелье, но не вылечить его. Причём, вернувшись, оно может быть ещё хуже — исследования учёных Орхусского университета (Дания) подтверждают, что на тяжесть симптомов влияет не только количество выпитого, но и продолжительность периода возлияний. Исследователи в течение недели трижды опросили 112 отправившихся на отдых датчан о количестве выпитого ими алкоголя и тяжести похмелья и выяснили, что к концу недельного отпуска, сопровождавшегося частым употреблением алкоголя, симптомы стали более выраженными. Такого же мнения придерживаются и исследователи из Университета Брауна (США), добавляя, что решение опохмелиться также может стать причиной дальнейшего употребления алкоголя (иными словами, запоя).