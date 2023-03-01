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Поженились модельер Атис Артемьев и директор турагентства Паулюс Янчаускас

rus.tvnet.lv
Поженились модельер Атис Артемьев и директор турагентства Паулюс Янчаускас
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После семи лет совместной жизни в брак вступили латвийский модельер Атис Артемьев и исполнительный директор туристического агентства Паулюс Янчаускас, сообщает Privātā Dzīve.

Свадьба прошла в Нью-Йорке. 

Об этом же свидетельствует опубликованное Артемьевым фото в Instagram. "Новое начало", - написал под ним Атис по-английски.

Паулюс признался, что получил предложение от Атиса в Варшаве 7 лет назад. 

Это не первый брак Атиса - 14 лет назад он сделал предложение американке. У них родился сын Александр Чарльз, которому сейчас 11 лет.

Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!

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