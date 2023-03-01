После семи лет совместной жизни в брак вступили латвийский модельер Атис Артемьев и исполнительный директор туристического агентства Паулюс Янчаускас, сообщает Privātā Dzīve.
Поженились модельер Атис Артемьев и директор турагентства Паулюс Янчаускас
Поженились модельер Атис Артемьев и директор турагентства Паулюс Янчаускас
Свадьба прошла в Нью-Йорке.
Об этом же свидетельствует опубликованное Артемьевым фото в Instagram. "Новое начало", - написал под ним Атис по-английски.
Паулюс признался, что получил предложение от Атиса в Варшаве 7 лет назад.
Это не первый брак Атиса - 14 лет назад он сделал предложение американке. У них родился сын Александр Чарльз, которому сейчас 11 лет.
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