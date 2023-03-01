Яков Рафальсон и кулинарное шоу "Вечер со вкусом" в гостях у новых участников

Шоу начнется специальной неделей, посвященной весне, в рамках которой четверо харизматичных мужчин будут готовить, делиться рецептами, заниматься творчеством и даже соревноваться на ринге. Среди участников первой недели будут совладелец и директор коктейль-бара Cloud Nine Антон Жилин, художник, архитектор и дизайнер Валентин Ермолаев, многократный чемпион Латвии по боксу Милан Волков и лидер Vēja Brāļu Ordenis (Орден "Братья ветра") Айвар Фрейманис или Фридис.

"Вечер со вкусом" Фото: Пресс-фото

В этом сезоне мы побываем в гостях у артистов, певцов, спортсменов и представителей других интересных профессий. Мы узнаем о них много нового, а также посмотрим и попробуем их различные увлечения. Конечно, будут игры, веселье и вкусные блюда, а также в этом сезоне вас ждут различные тематические недели.

Все мы знаем, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной, поэтому одна из недель будет посвящена приготовлению особо полезных блюд. К Пасхе мы, конечно же, тоже подготовимся, узнав о праздничных традициях участников программы и посмотрим, что они предпочитают готовить на этот праздничный стол.

Смотрите новый сезон кулинарного шоу "Вечер со вкусом" на канале ТV3 Plus с 6-го марта и готовьте вкусный ужин вместе с известными людьми с понедельника по четверг в 20.00

"Вечер со вкусом" Фото: Пресс-фото