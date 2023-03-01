Почему дело о трагедии в Золитуде частично провалилось в суде?

Генеральный прокурор подчеркнул, что мотивы приговора заседания Рижского окружного суда от 24 января еще не подготовлены, и он ждет, когда сможет ознакомиться с ними, но "кажется, что там есть юридические аспекты - Латвийское государство в определенный момент пустило строительство на самотек, не были обеспечены определенный закон, принятие правил Кабинета министров".

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Он пояснил, что во время строительства супермаркета, разрушенного в Золитуде, нормативные акты, к сожалению, не указали строгую ответственность каждого вовлеченного в процесс строительства лица, и это может быть причиной, по которой эти лица сейчас трудно осудить.

"Понятно, что каждый, кто сидит на скамье обвиняемых и против которого сейчас имеется оправдательный приговор, сам знает, что он делал или не делал, но это правовое государство, и если государство не оформило требования надлежащим образом, мы не можем судить человека с юридической точки зрения", - сказал Стуканс.