Причина, по которой прокуратуре и в суде апелляционной инстанции не удалось добиться полного обвинительного приговора по делу трагедии в Золитуде, может быть тот факт, что в период, когда произошло это несчастье, государственная строительная отрасль была "пущена на самотек", и у нее не было нормативного регулирования, в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Почему дело о трагедии в Золитуде частично провалилось в суде?
Генеральный прокурор подчеркнул, что мотивы приговора заседания Рижского окружного суда от 24 января еще не подготовлены, и он ждет, когда сможет ознакомиться с ними, но "кажется, что там есть юридические аспекты - Латвийское государство в определенный момент пустило строительство на самотек, не были обеспечены определенный закон, принятие правил Кабинета министров".
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Он пояснил, что во время строительства супермаркета, разрушенного в Золитуде, нормативные акты, к сожалению, не указали строгую ответственность каждого вовлеченного в процесс строительства лица, и это может быть причиной, по которой эти лица сейчас трудно осудить.
"Понятно, что каждый, кто сидит на скамье обвиняемых и против которого сейчас имеется оправдательный приговор, сам знает, что он делал или не делал, но это правовое государство, и если государство не оформило требования надлежащим образом, мы не можем судить человека с юридической точки зрения", - сказал Стуканс.
Как сообщалось, Рижский окружной суд в январе этого года, рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело трагедии в Золитуде, и виновным в нем признал только инженера-строителя Ивара Сергетса, а остальных обвиняемых оправдал.
Мотивы решения еще не доступны, однако участники дела вскоре после прочтения сокращенного приговора заявили, что, вероятнее всего, обжалуют его.
В свою очередь, общество защиты интересов пострадавших в трагедии Золитуде "Золитуде 21.11" планирует обратиться в суд с гражданско-правовым требованием против государства за то, что в период, когда произошло несчастье, в Латвии не была создана эффективная система надзора за строительством, в интервью Латвийскому телевидению ранее рассказала руководитель общества Регина Лочмеле.
21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.
Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.
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