Любительнице природы Кристель Конткар вчера, 28 февраля, днем удалось встретить очень редкую косулю-альбиноса, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии замечена очень редкая косуля-альбинос
В Эстонии замечена очень редкая косуля-альбинос
Стадо из пяти косуль гуляло недалеко от деревни Пилка в Тартуском уезде.
По словам биолога Каарела Рохта, встретить косулю-альбиноса в дикой природе Эстонии довольно сложно. "Помимо Тартумаа, таких косуль видели и на Сааремаа", - сказал Рохт. В чем причины мутации окраса у косуль, сказать сложно. Возможно, это генетическое изменение.
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