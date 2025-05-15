Видео Под Екабпилсом нашлась пропавшая более двух недель назад лошадь

Хозяева кобылы отмечают, что кобыла невредима и благодарят бога, который был в нужном месте и в нужное время. Зизи находилась в 16 километрах от дома, совсем в другом направлении, чем ожидалось.

"17 дней казалось, что ищем иголку в стоге сена, никогда и никому не желаю что-то такое пережить. Большое, огромное спасибо каждому, кто помогал как мог. Наша семья искренне вам благодарна и всего, всего самого лучшего", - поделились переживаниями хозяева.