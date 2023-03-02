Видео ⟩ Дана Бйорк рассказала об участии в шоу "Голос в маске"

Дана Бйорк дала согласие на участие сразу. Это принесло огромный опыт, но сейчас она испытывает облегчение. Она отметила, что шоу требует много времени, а потому до финала она бы не смогла остаться.

С костюмом Мотылька, по словам Даны, ей повезло. Он не был тяжелым. Затруднен был только обзор.

Галерея: Первый выпуск шоу "Голос в маске"

Дана раскрыла еще один интересный факт - подсказки о себе не написаны самими знаменитостями. Когда Дана услышала, что говорят о ней, она посчитала это очень сложным, как и описания коллег.

Она добавила, что не знает, кто скрывается под масками коллег, но болеет за Ворона.

В шоу еще остались: Заяц, Шахматный Король, Обезьяна, Осьминог и Черный Ворон.

В течение вечера сыщики шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс (Krivenchy), Байба Сипениеце-Гаваре и Янис Шипкевичс - пытались разоблачить участников, используя подготовленные подсказки.

Каждое воскресенье судьбу троих, кто попадет на голосование, будут решать зрители в зале, а вот того, кому придется снять маску, определят детективы шоу.

Напомним, следующие десять воскресных вечеров зрители TV3 смогут следить за напряженным музыкальным состязанием, где за победу будут бороться двенадцать популярных личностей. Победитель шоу получит в качестве приза 5000 евро, которые он направит на благотворительные цели.

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