В передаче Kodud rahaks специалист по интерьеру Мерлин Мийдо в очередной раз преобразила маленькую квартиру, владелец которой даже не догадывался о предстоящем ремонте, пишет Limon.ee.
Фото до и после ⟩ Однокомнатную квартиру изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро
Однокомнатную квартиру изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро
На этот раз дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в Пярну, чтобы помочь Сильверу, который хотел придать новый облик однокомнатной съемной квартире своего отца.
С помощью нехитрых приемов они создали достойное летней столицы гнездышко с романтическим уклоном.
Были использованы оригинальные решения по отделке стен. Стены маленькой квартиры были осветлены и освежены несколькими слоями белой краски поверх устаревшей желтой.
Галерея: Как выглядела квартира до и после
К моменту приезда хозяина квартиры Аво, отца Сильвера, дом претерпел такие изменения, от которых жильцы потеряли дар речи, а их глаза наполнились слезами счастья.
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