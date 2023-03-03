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Фото до и после ⟩ Однокомнатную квартиру изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро

Limon.ee
Однокомнатную квартиру изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро
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Фото: Kanal2

В передаче Kodud rahaks специалист по интерьеру Мерлин Мийдо в очередной раз преобразила маленькую квартиру, владелец которой даже не догадывался о предстоящем ремонте, пишет Limon.ee.

На этот раз дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в Пярну, чтобы помочь Сильверу, который хотел придать новый облик однокомнатной съемной квартире своего отца.

С помощью нехитрых приемов они создали достойное летней столицы гнездышко с романтическим уклоном.

Были использованы оригинальные решения по отделке стен. Стены маленькой квартиры были осветлены и освежены несколькими слоями белой краски поверх устаревшей желтой.

Галерея: Как выглядела квартира до и после

К моменту приезда хозяина квартиры Аво, отца Сильвера, дом претерпел такие изменения, от которых жильцы потеряли дар речи, а их глаза наполнились слезами счастья.

Фото из передачи
Фото из передачи Фото: Kanal2

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