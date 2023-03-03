ФОТО ⟩ Познакомься с главными героями сериала "Железные нервы"

Ожидая премьеру сериала, которая расскажет историю о переплетении отношений между разными поколениями, где хватает и любви, и разногласий, уже можно посмотреть трейлер.

Сериал затрагивает важные темы, близкие к сердцу каждого. Серьезные жизненные вопросы подаются в легкой форме - с юмором и улыбкой.

"Железные нервы" показывает не только расцвет любви между двумя, казалось бы, разными молодыми людьми, но и то, что преклонный возраст может и должен быть ярким и солнечным для людей старшего поколения.

"Способность любить жизнь - это самое простое, честное и сильное чувство в жизни любого человека. Это история о том, как оптимисты и жизнелюбы могут делать все - успешно работать, хорошо дружить и находить счастье в семье", - говорит Мила Погребиска, режиссер сериала.

Главный герой Макс (Максим Бусел) - молодой и талантливый руководитель с совершенно отвратительным характером. Окружающие ненавидят Макса и считают его плохим человеком. Без уважения, друзей и любви жизнь лишена смысла - в этом убежден дед Макса (Таливалдис Ласманис), человек влиятельный и деспотичный. Желая, чтобы старший внук изменился, дед выдвигает жесткие условия: либо Макс должен обручиться с девушкой, которую выбрал дед, либо теряет руководящую должность в семейном бизнесе и исключается из завещания. Макс приходит в ужас, когда узнает, что ему навязывают отношения с простушкой, некрасивой медсестрой (Мадара Вильчук), которая работает в доме престарелых.

В ролях зрители увидят Максима Бусела, Мадару Вильчуку, Каспарса Звигулиса, Яниса Грутупса, Юлию Бернгардт, Таливалдиса Ласманиса, Анну Сердюк, Рихарда Рудакса, Кристину Неварауску-Аткочунис, Аквелину Ливмане, Даце Бонате, Петериса Граудиньша, Валдиса Зильвериса, Ингу Мисане-Грасбергу и других.

Фотогалерея со съемочной площадки сериала "Железные нервы"