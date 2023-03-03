Латвийский диджей будет представлен на знаменитой премии EDMA в Майами

Electronic Music Awards - это музыкальная премия, посвященная жанрам электронной музыки и ее экстраординарной культуре которая пройдет в Майами-Бич 24 марта 2023 года. Церемония будет транслироваться в прямом эфире и обещает быть еще масштабнее и лучше, чем когда-либо.

В номинациях 2023 года участвуют David Guetta, Afrojack, NERVO, Tiësto а также в одной из номинаций представлен наш соотечественник DJ Arman Aveiru.

DJ Arman Aveiru уже более 8 лет является резидентом лучших латвийских клубов (Coyote Fly, Valhalla и другие).

Его работы возглавляют чарты самых крупных рекорд пулов в мире и имеют поддержку среди знаменитых артистов, таких как Tiësto, Diplo, Mayor Lazer, The Chainsmokers, Loud Luxury, R3HAB и многие другие.

Его мэшапы звучат на самых крупных фестивалях в мире, таких как Ultra Music Festival, Electric Zoo Festival и на легендарном Electric Daisy Carnaval.

В конце 2022 года Арман победил в крупном Mashup DJ конкурсе в Америке.

Премия пройдёт 24 марта в Майами и будет показана в прямом эфире.