На этой неделе на улице Аристида Бриана 9а, в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открывет Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудкамии. В четверг, 2 марта, состоялся разогрев перед большим и торжественным открытием, которое состоится в пятницу, 3 марта.
ФОТО ⟩ Шоу дрэг-квин и отличная вечеринка. В Риге открылся Skapis - место силы для квир-сообщества
Креативные директора клуба Иева Митс и Бруно Шестаков подчеркивают, что Skapis - это место, где можно вырваться из повседневной рутины и порой такой однообразной реальности.
"Skapis - это безопасная среда, в которой мы ломаем стереотипы и свободны в своем полном спектре самовыражения. Место, где мы уважаем и ценим различия друг друга".
В четверг вечером в Skapis собрались представители квир-сообщества, их друзья и сторонники. Барная стойка оказалась отличным местом не только для коктейлей, но и для праздничных речей и шоу дрэг-квин. С короткими праздничными приветствиями выступили Иева, Бруно, представитель ЛГБТ-организации Mozaīka Каспар Залитис и мэр Риги Мартиньш Стакис, который был встречен овациями.
Стакис отметил, что перед выборами политики, конечно, многое обещали и желали от всего сердца, но они определенно хотели добиться одного: чтобы в городе было больше радости.
"Радость означает легкость и беззаботность, это когда ты чувствуешь себя в безопасности, когда тебя никто не осуждает, никто не говорит тебе, как правильно себя вести, что любить и с кем быть", - сказал Стакис, обещая быть в Skapis частым гостем.
Кульминацией вечера стало шоу дрэг-квин. Выступали Vencheska, Anna Batterfly и другие.
Музыка, танцы, коктейли, объятия, поцелуи и настоящий взрыв радости разогрели Skapis перед множеством замечательных вечеринок в дальнейшем. Skapis открыт!
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