ФОТО ⟩ Шоу дрэг-квин и отличная вечеринка. В Риге открылся Skapis - место силы для квир-сообщества

Креативные директора клуба Иева Митс и Бруно Шестаков подчеркивают, что Skapis - это место, где можно вырваться из повседневной рутины и порой такой однообразной реальности.

"Skapis - это безопасная среда, в которой мы ломаем стереотипы и свободны в своем полном спектре самовыражения. Место, где мы уважаем и ценим различия друг друга".

В четверг вечером в Skapis собрались представители квир-сообщества, их друзья и сторонники. Барная стойка оказалась отличным местом не только для коктейлей, но и для праздничных речей и шоу дрэг-квин. С короткими праздничными приветствиями выступили Иева, Бруно, представитель ЛГБТ-организации Mozaīka Каспар Залитис и мэр Риги Мартиньш Стакис, который был встречен овациями.

Стакис отметил, что перед выборами политики, конечно, многое обещали и желали от всего сердца, но они определенно хотели добиться одного: чтобы в городе было больше радости.

"Радость означает легкость и беззаботность, это когда ты чувствуешь себя в безопасности, когда тебя никто не осуждает, никто не говорит тебе, как правильно себя вести, что любить и с кем быть", - сказал Стакис, обещая быть в Skapis частым гостем.

Кульминацией вечера стало шоу дрэг-квин. Выступали Vencheska, Anna Batterfly и другие.

Музыка, танцы, коктейли, объятия, поцелуи и настоящий взрыв радости разогрели Skapis перед множеством замечательных вечеринок в дальнейшем. Skapis открыт!