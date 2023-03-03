Отстранены из-за незнания латышского: часть учителей может не вернуться в школы

В 43 учебных заведениях Риги VVC в прошлом году выявил 187 случаев, когда учителя недостаточно владели латышским языком. Правда, некоторые из них трудоустроены в нескольких местах, поэтому общее количество таких педагогов меньше.

72 человека решили разорвать трудовые отношения, а 23 - улучшить свои знания госязыка и сдать тест через три месяца. Но не только столичные школы сталкиваются с такой проблемой. В ноябре прошлого года из педагогического состава начальной школы Саласпилсского края были исключены пять учителей: учитель физики и четыре учителя начальных классов.

Один из них пенсионного возраста и сразу заявил, что не вернется в школу, а вскорости подал заявление об увольнении еще один. Третий педагог находится на больничном, и у него, и у двух других его коллег еще есть время подтянуть латышский язык. До тех пор ситуацию удалось урегулировать за счет привлечения учителей из других школ, рассказывает руководитель управления образования Саласпилсского края Инга Элксне, добавляя, что вакансии - это общая проблема и ее всегда можно как-то урегулировать.

Вот и сейчас все в порядке, уроки проводятся. В Даугавпилсе тестирование VVC в настоящее время проходит в Даугавпилсской Стропской основной школе - центре развития, где учатся дети с особыми потребностями. Руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова признается, что ждет результатов с тревогой: "На сегодня проверено менее половины сотрудников, но четверо уже отстранены. Если их число увеличится, то это станет серьезной головной болью и для руководства школы, и для администрации, потому что это специальные педагоги, которые работают с разными детьми, в том числе глухими, а таких специалистов найти сложно".