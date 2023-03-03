Развлечение, рассадник фейков или "троянский конь"? Чем опасен TikTok

Ответ - это Китай и особый алгоритм TikTok, столь же эффективный, сколь и загадочный. Если добавить дезинформацию, опасения по поводу защиты данных, шпионажа, безопасности детей и политических манипуляций, то нет необходимости искать другие основания для беспокойства. Однако и они не уменьшают популярность "ТикТока".

TikTok - это весело, интересно и, возможно, немного опасно, и число его пользователей растет с каждым днем. The New York Times указывает, что в США TikTok считается троянским конем, который может использоваться для шпионажа и усиления влияния Китая.

TikTok был запущен на международном рынке осенью 2017 года, и крупные американские социальные сети поначалу не обратили на него внимания, но в середине 2019 года уже было ясно, что TikTok из Соединенных Штатов не исчезнет. За это время TikTok вырос в среднем до 100 млн пользователей в день, включая США и другие страны, где он доступен.

В 2020 году в условиях пандемии "TikTok" пережил настоящий бум. Компания Apptopia, предоставляющая услуги в области аналитики приложений, интеллектуального анализа данных и бизнес-аналитики, подсчитала, что TikTok был загружен в США 89 млн раз в 2020 году, опередив даже Zoom. Во всем мире в первой половине 2020 года TikTok был скачан более 620 млн раз, заключила исследовательская компания Sensor Tower.

The New York Times заявила, что TikTok представляет особенно серьезную угрозу для социальной сети Facebook, стремительно теряющей новых пользователей, и в октябре 2019 года Марк Цукерберг в своем выступлении в Джорджтаунском университете обозначил конкуренцию между двумя платформами как битву между свободой и угнетением, снабдив Facebook американским флагом. Лобби Facebook активно наступают на TikTok, разжигая подозрения в отношении китайского приложения.