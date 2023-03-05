В первой программе второго сезона Dziļi ar Džili гость Эдгар Гришкевичс или Woff поделился своим необычным сексуальным опытом. Его фетиш - секс в костюме собаки.
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Необычный опыт латвийца - секс в костюме собаки
Это его фетиш на протяжении шести лет, потому что, по его словам, нормальный секс скучен. "Я начал искать другие развлечения. Так я нашел себя в puppy play", - говорит Эдгар.
Почему собака? "Люди часто думают, что я тщеславный и злой, но я хотел изменить себя. Я думаю, что собака милая. Если другие люди находят ее отталкивающей, я нахожу ее милой".
"Когда чувствуешь себя другим персонажем, можно больше доминировать над другим человеком. Если есть маска, зрительный контакт всегда будет ближе. А при необходимости можно и поцеловаться", - говорит Эдгар о сексе в собачьем наряде. "У одного из моих kinky* только белые носки на ногах. Только белые или никакие. Тоже самое для партнера. Если они черные, то носки придется снять".
*Kinky - вовлечение или участие в необычном сексуальном поведении.
У Эдгара больше нет нормального секса? "В основном я стараюсь быть в этом образе, но если у меня с собой нет маски, то хотя бы белые носки. Это доставляет мне дополнительное удовольствие", - говорит он. "Когда я в этом образе, я не говорю - я просто смотрю. Во время секса есть, да, голос, лай, злость. Бывает и так, что есть покусывание, царапание и удушение".
Почему? "Я чувствую себя свободно в этом образе. Ежедневно я напряжен, я не улыбаюсь каждый день, но здесь я чувствую себя свободным".
Мужчина не скрывает - он тоже столкнулся с полным непониманием. "Довольно сложно внушить людям, что и как, и они думают, что у меня каша в голове". Однако с ненавистью, например, в социальных сетях, он не сталкивался. "Может быть, они боятся мне писать", - смеется Эдгар.
Ежедневно Эдгар работает барменом, бывает в свингер-клубе, где делает массаж клиентам, в том числе с использованием БДСМ-атрибутов.
Хотя в университете он получил диплом по бизнесу, в жизни Эдгар этим не увлекается, он совершенствуется в сфере фетиша и массажа, что, наряду с работой в баре, обеспечивает ему доход. 10-минутный индивидуальный массаж с Эдгаром стоит 50 евро. "Кажется, это какой-то космос, но есть люди, которые эти десять минут вообще не выдерживают. Я думаю, что это эксклюзивное предложение. Я думаю, что массажист-собака есть не у каждого второго", - говорит Эдгар.
Говоря о своей сексуальной ориентации, Эдгар не считает себя настоящим геем или бисексуалом. "Если мне нравится человек, мне с ним хорошо, он может быть мужчиной или женщиной", — говорит он. Однако мужчины более предпочтительны, "потому что их можно поставить на место". С женщинами сложнее. "Они все еще сопротивляются".
Интервью смотрите здесь.
Галерея: Эдгар в костюме собаки
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