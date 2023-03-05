Необычный опыт латвийца - секс в костюме собаки

Почему? "Я чувствую себя свободно в этом образе. Ежедневно я напряжен, я не улыбаюсь каждый день, но здесь я чувствую себя свободным".

Мужчина не скрывает - он тоже столкнулся с полным непониманием. "Довольно сложно внушить людям, что и как, и они думают, что у меня каша в голове". Однако с ненавистью, например, в социальных сетях, он не сталкивался. "Может быть, они боятся мне писать", - смеется Эдгар.

Ежедневно Эдгар работает барменом, бывает в свингер-клубе, где делает массаж клиентам, в том числе с использованием БДСМ-атрибутов.

Фото: TV3

Хотя в университете он получил диплом по бизнесу, в жизни Эдгар этим не увлекается, он совершенствуется в сфере фетиша и массажа, что, наряду с работой в баре, обеспечивает ему доход. 10-минутный индивидуальный массаж с Эдгаром стоит 50 евро. "Кажется, это какой-то космос, но есть люди, которые эти десять минут вообще не выдерживают. Я думаю, что это эксклюзивное предложение. Я думаю, что массажист-собака есть не у каждого второго", - говорит Эдгар.

Говоря о своей сексуальной ориентации, Эдгар не считает себя настоящим геем или бисексуалом. "Если мне нравится человек, мне с ним хорошо, он может быть мужчиной или женщиной", — говорит он. Однако мужчины более предпочтительны, "потому что их можно поставить на место". С женщинами сложнее. "Они все еще сопротивляются".

Интервью смотрите здесь.

Галерея: Эдгар в костюме собаки