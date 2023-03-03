Из-за опасных погодных условий переносится День рождения Шерлока Холмса

Организаторы, ссылаясь на предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, указали, что в субботу в Риге ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду. Синоптики намерены объявить оранжевое предупреждение. Поэтому, учитывая специфику уличного мероприятия и чтобы не подвергать опасности участников и гостей, организаторы приняли решение перенести его на более поздний срок.

Праздничные мероприятия начнутся 18 марта в здании Латвийского национального художественного музея, где с 12:00 до 13:00 будет проходить регистрация участников конкурса костюмов. Конкурс пройдет по нескольким номинациям.

День рождения Шерлока Холмса Фото: Publicitātes foto

В 13 часов начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города к праздничной сцене на площади Ливу в Старой Риге. Праздник продолжится театрализованными и музыкальными представлениями, награждением лучших костюмов и другими развлечениями. На мероприятии выступят дуэт Pipes and Drums и группа Funcoolio.

Желающие погулять по местам съемок фильма режиссера Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" могут подать заявку на экскурсию с гидом. Экскурсия начнется в 10:30 и 15:00 у здания Латвийского радио.

В марте в Риге, Резекне и Даугавпилсе пройдут лекции кинокритика Олега Пеки "Шерлок Холмс и его место и значение в истории английского детективного жанра".