Бауская краевая дума задумалась над созданием нового логотипа, несмотря на то, что нынешнее лого было создано всего три года назад. Жителей нынешний логотип устраивает, и они не понимают, зачем вкладывать в создание нового 12 000 евро, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Бауска хочет потратить 12 000 евро на новый логотип. Предыдущий был создан всего три года назад
Три года назад Бауская дума потратила 10 000 евро на разработку руководства по визуальной идентификации, в том числе на разработку концепции бренда, правильного и неправильного использования логотипа. Кроме того, был выбран шрифт дизайна бренда.
В самоуправлении указывают, что нынешняя визуальная идентификация относится к городу Бауске, однако после территориальной реформы в Бауский край вернулись Вецумниекский, Рундальский и Иецавский края, поэтому необходима новая идентификация.
Опрос жителей объединенного края работники думы пока что не проводили.
На портале manabalss.lv в течение недели были собраны необходимые 300 подписей для подачи в местную власть, чтобы новый логотип не разрабатывали.
"Не нужно зря тратить средства, особенно в это время, когда говорим об энергокризисе, - считает местный учитель латышского языка и истории Кристап. - Сейчас начнется латание ям, 12 000 может пригодиться там. Мне нравится нынешнее лого, для меня оно понятно. Очень надеюсь, что самоуправление услышит мнение жителей".
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