В Елгавском крае сгорел частный дом. Семья просит о помощи

Первой возгорание в 3:30 ночи заметила дочь. Ребенок незамедлительно разбудил родителей, которые вызвали пожарных.

Детектор дыма родителям о беде не сообщил, так как горение происходило с внешней стороны дома. Семья быстро схватила домашних животных, не думая о личных вещах, и покинула дом в надежде, что все будет хорошо.

"Второй этаж нужно сносить и строить заново. Пострадали все конструкции. Все, что было на втором этаже, пойдет на выброс", - рассказал глава семьи Иво.

В данный момент семья живет на первом этаже в гостиной, которую немного затопило.

"Вариантов особо нет. У нас животные и нас никто как арендаторов не возьмет. У нас две собаки, четыре кота, две черепахи и кролики", - указали пострадавшие.

Семья уверена, что пожар возник в результате короткого замыкания.

Организация Pēc ugunsgrēka открыла для семьи счет поддержки. При звонке по номеру телефона 90203909 семье будет пожертвовано 1,5 евро, в свою очередь звонком по номеру 90006860 можно пожертвовать пострадавшим 4,27 евро.

Чтобы пожертвовать строительные материалы и другие необходимые вещи, с Иво можно связаться по номеру телефона 26793388.

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