Фото ⟩ Сила и величие бури в Туе

Синоптики предупреждали, что порывы северо-западного ветра усилятся до 17-22 метров в секунду, местами на побережье - до 25-27 метров в секунду. Более слабый ветер ожидается только на северо-востоке страны. Стихнет ветер в ночь на воскресенье.

Объявлено желтое предупреждение, которое действует с 17:00 до 23:50.

В ночь на воскресенье, 5 марта, во многих местах продолжится сильный снегопад - толщина снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров. В первой половине ночи также будут метели. Во время снегопада и метели видимость будет снижена до 500-1000 метров.

Также RUS TVNET уже сообщал, что в субботу, 4 марта, из-за сильного ветра с метелью, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило восемь звонков о поваленных ветром деревьях или ветках, что создало опасные ситуации.