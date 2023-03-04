В субботу, 4 марта, во многих местах Латвии бушует сильный ветер и снегопад. Читательница TVNET, фотограф Даце Спалвиня прислала фотографии, демонстрирующие силу и величие бури в Туе. Посмотрите на фотографии!
Фото ⟩ Сила и величие бури в Туе
Синоптики предупреждали, что порывы северо-западного ветра усилятся до 17-22 метров в секунду, местами на побережье - до 25-27 метров в секунду. Более слабый ветер ожидается только на северо-востоке страны. Стихнет ветер в ночь на воскресенье.
Объявлено желтое предупреждение, которое действует с 17:00 до 23:50.
В ночь на воскресенье, 5 марта, во многих местах продолжится сильный снегопад - толщина снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров. В первой половине ночи также будут метели. Во время снегопада и метели видимость будет снижена до 500-1000 метров.
Также RUS TVNET уже сообщал, что в субботу, 4 марта, из-за сильного ветра с метелью, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило восемь звонков о поваленных ветром деревьях или ветках, что создало опасные ситуации.
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