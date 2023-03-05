Против сотрудников ликвидированного "Мемориала" возбуждено уголовное дело

"Разумеется, их нет [возможностей изучить документы] и у "Мемориала", поэтому им приходится работать с менее точными документами, и неудивительно, что они допускают ошибки. Ведь в России закрыты не только архивы ФСБ, но и некоторые коллекции документов местных архивов. К сожалению, в сегодняшней России закрываются многие фонды и доступ к архивам, которые были открыты после перестройки", - сказал Шнеер.

По его словам, ошибки случаются и в работе "Яд ва-Шем". "Яд ва-Шем" часто обвиняют в том, что в наших базах данных фигурируют имена еврейских полицейских в гетто или членов Юденратов, не понимая того, что евреи были обречены на смерть в любом случае - не в силу того, какие функции они выполняли и какую роль играли, а в силу своей национальности. И это не ошибка. Все эти люди должны быть в базе "Яд ва-Шема", ибо они жертвы официальной государственной нацистской политики тотального уничтожения евреев", - сказал он.

При этом Арон Шнеер высоко оценивает работу "Мемориала".

Ликвидация и Нобелевская премия мира

Зимой 2022 года Верховный суд России окончательно ликвидировал "Мемориал" по иску Генпрокуратуры. При этом поводом для ликвидации были другие обвинения.

Претензии прокуратуры сводились к случаям отсутствия маркировки статуса "иноагента" в материалах "Мемориала" - в то время, когда четких требований к тексту маркировки не было.