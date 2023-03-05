Фото ⟩ Вручены награды Boņuks 2022

Были чествованы обладатели десяти наград - самые яркие и значительные события и личности 2022 года, кроме того, была вручена награда за пожизненный вклад.

Галерея: Вручены награды Boņuks 2022

Награду за сделанное в прошлом году получили общество LgSC, спектакль Даугавпилсского театра Sprīdītis, группа Tautumeitas с песнями и видеоклипами с альбома "Skrejceļš", постановка "Muols", сборник поэзии Лигии Пуринаши "Приграничья", подкаст современной латгальской литературы Puslopys, нарта Наутренской волости на латгальском языке первый латгальский сериал FATI, сборник эссе Валентины Лакашевичи "Casnāgu maizeitis" и учебный курс "Письменный латгальский язык" на платформе Tava klase.

В свою очередь за пожизненный вклад в развитие латгальской культуры награжден фотограф, фотоисторик, инициатор основания и председатель Латгальского общества фотографов Игорь Пличс.

Церемонией награждения руководил актер Янис Кронис. Зрителей радовали группа Bez PVN и виолончелист Валтерс Пуце, Tautumeitas и Ренарс Кауперс, "Латгальский рэп", музыканты Уга и Артурс Скутелис, детская группа Rupuči, фолклористы Эрик Зепс и Юлги Сталте, кроме того, состоялась презентация альбома квинтета Мариса Бриежкалнса Latgalian Evergreens вместе с певицей и коклетисткой Бирутой Озолиней.