Несколько недель назад Инита Луре, бывший следователь Службы государственных доходов (VID), которая подозревается в деле о взяточничестве, выступила с серьезными заявлениями. В интервью газете Diena Луре рассказала о давлении, которое она испытывала со стороны начальства расследуя уголовное дело публициста Лато Лапса и его брата по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает программа De facto.
Видео ⟩ Бывший следователь VID: на меня оказывали давление в деле братьев Лапса
В интервью программе LTV De facto Луре подтвердила свое заявление, хотя и не привела никаких доказательств. Что касается расследования в отношении братьев Лапса, Луре признала, что уголовное дело было возбуждено правильно.
На публикацию Луре в газете Diena от 17 февраля под названием "Кто и как "заказал" Лато Лапсу и Юргиса Лиепниекса" немедленно отреагировали Лато Лапса и его брат Эндо Лапса, которому зимой этого года было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 107 141,62 евро за возглавляемое им предприятие Arsan.
Следствие пришло к выводу, что член правления Arsan Эндо Лапса якобы осуществлял схему сделок через компании, находящиеся под его фактическим контролем: Arsan Apsaimniekošanas Uzņēmums; Arsan Management; Apsaimniekošanas uzņēmums; Apsaimniekošana; Apsaimniekošanas pakalpojumi.
В пособничестве преступлению также предъявлены обвинения должностному лицу компании Гирту Эглите и бухгалтеру Лауме Блумберге. Никто из упомянутых не согласен с обвинением.
"По такому обвинению любой бухгалтер, выполняющий обычную повседневную работу, может быть подвергнут необоснованному преследованию и привлечению к ответственности", - сказала в эфире программы адвокат бухгалтера Ивар Рудзикс.
Эндо Лапса утверждал в интервью, что он не занимался неуплатной налогов: "Это неправда и в любом суде... дело пойдет в суд и там все ясно выяснится. К сожалению, в этом качестве я не имею права защищаться, потому что пока есть только позиция прокурора".
Истоки интереса VID к сделкам публициста Лато Лапсы и его брата Эндо Лапсы можно найти в заявлении адвоката Ромуальда Вонсовича. Лато Лапса был осужден судом первой инстанции за преследование адвоката. В ходе разбирательства были выявлены компании, связанные с его братом Эндо, а летом 2020 года Вонсович попросил проверить, уплатили ли оба брата налоги. Генеральная прокуратура направила заявление в VID.
В ходе проверки VID пришла к выводу, что у одной из компаний имеется большая налоговая задолженность. Эти и другие признаки привели к возбуждению уголовного дела.
Летом 2021 года судья дает разрешение на обыски. Они прошли по адресам, связанным с братьями Лапса, а также специалистом по связям с общественностью Юргисом Лиепниексом и другими лицами - всего более 30 мест.
Прокурор Андрис Алексеев подтверждает, что расследование одного из эпизодов, связанных с компанией Arsan, в скором времени будет передано в суд. Он говорит, что Arsan уклонялся от уплаты налогов, управляя административным зданием. Вместо уплаты налога на добавленную стоимость движение денег было организовано через несколько микропредприятий, не являющихся плательщиками PVN.
Эндо Лапса отказывается прямо отвечать, контролировал ли он тайно компании, участвовавшие в сделках. Он не хочет предъявлять обвинение без разрешения прокурора. Но это представляется малозначимым вопросом по сравнению с предположениями, которые были положены в основу масштабных поисков полтора года назад. По основному делу ничего не расследовано, утверждает Лапса.
"Там также указан ряд крупнейших компаний Латвии. Мне сложно судить о них, что там могло произойти. Я даже не понимаю, как они там оказались замешаны. Rīgas satiksme и другие", - говорит Эндо Лапса, но больше не рассказывает об отношениях с Rīgas satiksme и другими компаниями, упомянутыми в решении суда об обысках.
Эндо Лапса ссылается на недавнее интервью бывшего следователя по делу Иниты Луре газетеDiena, в котором бывшая сотрудница VID бездоказательно заявляет, что заместитель начальника Департамента налогово-таможенной полиции Кристине Прусака-Бринкмане дала Луре конкретные указания, как следует расследовать дело, причем обе вели беседу на "повышенных тонах".
"Это сфабрикованная вещь. Видимо, чтобы повлиять на кого-то, чтобы показать место или что-то в этом роде. Пока сложно сказать", - утверждает Эндо Лапса.
На разговор с De facto согласилась бывший следователь VID Инита Луре, отстраненная от работы в прошлом году в связи с делом управления внутренней безопасности VID, а позже задержанная и арестованная вместе с другими коллегами по уголовному производству Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с требованием взятки в размере 100 000 евро от производителя древесины Андриса Рамолиньша. Дело братьев Лапса она расследовала полтора года.
"Я хотела бы уточнить. Я никогда не говорила, что уголовное дело возбуждено безосновательно. Я возбудила уголовный процесс, провела досудебное расследование по этому уголовному процессу, но вопрос был в том, с какой целью. Цель Кристины Прусака-Бринкмане заключалась не в том, чтобы найти уголовное преступление, а в том, чтобы показать людям свое место", - утверждает Луре и поясняет, что, когда расследование пошло не так, как должно, то "мне также было поручено найти что-либо на этих лиц и их родственников".
Луре отказалась рассказывать больше о следственных мероприятиях по делу братьев Лапса и о полученных выводах, поскольку не хочет разглашать информацию.
Луре говорит, что она "тщательно расследовала дело, а также действовала вопреки указаниям непосредственных руководителей". Но она не раскрывает, как это произошло.
Луре подтвердила высказанные в интервью слова о том, что до обысков у братьев Лапса и по другим адресам она вместе с генеральным директором VID Иевой Яунземе ездила в Генеральную прокуратуру, где сообщали генеральному прокурору Стукансу о планируемых активных действиях. Теперь Лапса ссылается на эту встречу как на свидетельство несанкционированного вмешательства в расследование.
"Конечно, такая встреча состоялась. Речь шла об уголовном процессе. Но я не могу комментировать детали того, что обсуждалось", - заявила Луре.
С другой стороны, генеральный директор VID Яунземе отвечает, что ее визит к генеральному прокурору вместе с Луре является "наглой ложью".
"Единственный разговор, который у меня был с госпожой Луре, касался одного конкретного вопроса, когда я спросила, правомерно ли возбуждение уголовного дела, и она ответила утвердительно. Весь наш разговор был один раз, после этого я не интересовалась и не следила за конкретным процессом", - объяснила Яунземе.
Также курирующий дело прокурор Алексеев, которого Луре называет присутствующим в разговоре с генеральным прокурором, отрицает свое участие в следственной беседе с Яунземе. После того, как De facto прислал фото, Стуканс не узнал Луре и не помнил встречи с ним. Заявления Луре сейчас проверяются Службой государственной безопасности (VDD).
Упомянутая ею старшая сотрудница VID Кристине Прусака-Бринкмане написала заявление об увольнении практически одновременно с интервью Луре в Diena. После громкого ареста Луре и других сотрудников VID по делу о коррупции в прошлом году она некоторое время подумывала об уходе с работы.
"Предательство, совершенное нашими бывшими коллегами, безусловно, произвело глубокое впечатление на всю команду, в том числе и на Прусаку-Бринкман. Она серьезно думала обо всей своей будущей карьере здесь. Это не имело никакого отношения к конкретному интервью", - указала Яунземе.
Сейчас бывший замначальника Управления налогово-таможенной полиции подтверждает, что 10 февраля, уходя в отпуск, она знала, что на работу не вернется.
"Все, что Луре рассказал обо мне в том интервью Diena - ложь. Абсолютно все процессуальные действия в уголовном процессе согласовывались с надзирающим прокурором, имелся подробный план расследования и т. д.", - письменно ответила бывшая сотрудница VID Прусака-Бринкмане.
Заявления Луре о Бринкмане совпадают слово в слово. При этом Луре не представила никаких доказательств принуждения.
Алексеев, прокурор, курирующий расследование Луре, подтверждает, что ранее он не получал от Луре информации о том, что "на нее оказано какое-либо давление". По словам прокурора, с ходом следствия все в порядке: "Какова цель возбуждения уголовного дела? Мы получили сообщения о возможном уголовном преступлении и оцениваем эти сообщения. Сейчас уже возбуждено уголовное преследование".
Часть дела о других сделках братьев Лапса все еще находится на рассмотрении VID.
Информация о том, как было взято интервью, также противоречива. De facto известно, что до публикации циркулировала практически идентичная версия интервью, но автором был не газетный журналист Гунтар Гуте, а Лато Лапса.
И Лапса, и Луре отрицают, что Лапса сам брал интервью у бывшего следователя своего уголовного дела.
Лапса не знает, почему был распространен вариант интервью, которое он якобы написал, если он никогда не брал интервью у Луре. "Вами примитивно манипулируют. Может быть, это я манипулирую. Может быть, кто-то еще", - сказал Лапса.
Луре утверждает, что не хотела публично говорить о расследовании дела братьев Лапса, но ее уговорил журналист, имя которого она не называет: "Было бы правильно, если бы вы спросили коллегу об обстоятельствах интервью".
Гунтар Гуте подтвердил De facto, что брал интервью у Луре, а главный редактор Dienа Гатис Маджиньш признался, что знает, кто предлагал интервью и как оно было организовано. Он считает невозможным комментировать домыслы и призывает оценивать интервью по существу, а не дискредитировать беседу по форме и содержанию.
Видео: Сюжет программы De facto (на латышском языке)