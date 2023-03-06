Видео ⟩ Бывший следователь VID: на меня оказывали давление в деле братьев Лапса

"Единственный разговор, который у меня был с госпожой Луре, касался одного конкретного вопроса, когда я спросила, правомерно ли возбуждение уголовного дела, и она ответила утвердительно. Весь наш разговор был один раз, после этого я не интересовалась и не следила за конкретным процессом", - объяснила Яунземе.

Также курирующий дело прокурор Алексеев, которого Луре называет присутствующим в разговоре с генеральным прокурором, отрицает свое участие в следственной беседе с Яунземе. После того, как De facto прислал фото, Стуканс не узнал Луре и не помнил встречи с ним. Заявления Луре сейчас проверяются Службой государственной безопасности (VDD).

Упомянутая ею старшая сотрудница VID Кристине Прусака-Бринкмане написала заявление об увольнении практически одновременно с интервью Луре в Diena. После громкого ареста Луре и других сотрудников VID по делу о коррупции в прошлом году она некоторое время подумывала об уходе с работы.

"Предательство, совершенное нашими бывшими коллегами, безусловно, произвело глубокое впечатление на всю команду, в том числе и на Прусаку-Бринкман. Она серьезно думала обо всей своей будущей карьере здесь. Это не имело никакого отношения к конкретному интервью", - указала Яунземе.

Сейчас бывший замначальника Управления налогово-таможенной полиции подтверждает, что 10 февраля, уходя в отпуск, она знала, что на работу не вернется.