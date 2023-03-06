Видео ⟩ Почему часть автомобилей в Латвии не могут пройти техосмотр?

Управляющий предприятием Grow Energy Карлис Бундулс, рассказал передаче: "У нас есть станция биогаза, мы его производим, очищаем, сжимаем и используем в нашем транспортном средстве, это зеленая энергия. Проблема в том, что в нашей компании всего около 35 автомобилей, половина которых с 1 января этого года больше не может пройти техосмотр".

"В этом году мы попытались провести техосмотр Mercedes. Получили рейтинг "3" по сертификации балонов. На данный момент в Латвии не аккредитовано ни одно учреждение, которое могло бы проводить проверку балонов этих машин", - рассказал Бундулс.

По словам специалиста, вскоре техосмотр закончится еще у нескольких авто, но смысла ехать сдавать его нет, т.к. с рейтингом "3" участвовать в дорожном движении нельзя. Он заявляет, что компанию могут обязать платить налоги за границей, что самой стране пользы не принесет.

Срок действия балона СПГ составляет приблизительно 20 лет, но его проверку необходимо проводить каждые четыре года. Однако, как соблюдать этот закон, государство не подумало.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)