Березин: "С Лаймой все в порядке. Готовимся к фестивалю в Юрмале"

После выступлений в СМИ поднялась шумиха о том, что якобы певица плохо себя чувствует и на концерте ей стало плохо. Эти слухи опроверг один из представителей пиар-команды певицы Лев Березин.

"Я не понимаю, откуда рождаются эти слухи? За три дня после нескольких перелетов дать три больших аншлаговых живых шоу-концерта вместе с балетом и целой труппой. В социальных сетях есть кадры, где видно с какой энергией выступает Лайма, а самое главное, видно, как реагирует зал. Были и песни на бис, и, конечно же, финальные аплодисменты стоя", - комментирует Лев.

"Сейчас Лайма Вайкуле со своей командой активно работает над юрмальским фестивалем Laima Rendezvous Jūrmala 23, который пройдет с 28 по 30 июля в концертном зале Дзинтари. Уже свое участие подтвердили Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Семён Слепаков и многие другие. Обязательно приезжайте в Юрмалу", - рассказал Березин.