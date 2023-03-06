Скандал с тележками: после обвинений в адрес мужа Дидрихсоне магазин Depo извинился

Элина и Наурис готовили ролик с рекламой скидок в своем магазине, и в этот раз они в качестве реквизита использовали тележки магазина Depo.

Наурис сообщил об этом подписчикам в своем Instagram: "Депчик выручил".

Фото: Instagram ekrānuzņēmums

После публикации сторис пользователи соцсетей высказали версии, что Наурис, вероятно, украл тележки. Масла в огонь подлил комментарий самого магазина, представитель которого написал, что тележки должны быть возвращены в магазин на улице Краста, иначе будут задействованы дополнительные силы.

Наурис объяснил ситуацию: он взял тележки с разрешения работников Depo с условием, что через четыре часа вернет их.

Он выразил недоумение по поводу непрофессионального поведения Depo и с улыбкой дал понять, что требует извинений, которые и получил.

Надпись на скриншоте: "Хотим всех проинформировать, что недоразумение с тележками Depo прояснилось. Тележки действительно были временно взяты с разрешения руководителя магазина, а после фотосессии были привезены обратно. Поэтому от всего сердца приносим свои извинения Наурису Дидрихсонсу за вчерашнюю запись" Фото: скриншот

Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.

В последнее время также активно обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало разрекламированное видео Элины с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.

Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.