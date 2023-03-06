На прошлой неделе Элина и Наурис Дидрихсонсы снова вызвали ажиотаж в социальных сетях. Сначала Науриса обвинили в краже тележек, но в итоге все прояснилось и Наурис получил извинения от компании Depo.
Скандал с тележками: после обвинений в адрес мужа Дидрихсоне магазин Depo извинился
Элина и Наурис готовили ролик с рекламой скидок в своем магазине, и в этот раз они в качестве реквизита использовали тележки магазина Depo.
Наурис сообщил об этом подписчикам в своем Instagram: "Депчик выручил".
После публикации сторис пользователи соцсетей высказали версии, что Наурис, вероятно, украл тележки. Масла в огонь подлил комментарий самого магазина, представитель которого написал, что тележки должны быть возвращены в магазин на улице Краста, иначе будут задействованы дополнительные силы.
Наурис объяснил ситуацию: он взял тележки с разрешения работников Depo с условием, что через четыре часа вернет их.
Он выразил недоумение по поводу непрофессионального поведения Depo и с улыбкой дал понять, что требует извинений, которые и получил.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
В последнее время также активно обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало разрекламированное видео Элины с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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