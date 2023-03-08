Липину интересно ⟩ Пушкин. Вокзал. Латвия?

Тенденция или совпадение?

Начнем с того, что все происходящее - это продолжение борьбы с так называемым "российским влиянием". Латвия должна быть латышской, ладно, так и быть - европейской. Поэтому пока слово "station" останется на здании вокзала.

Кроме того, достаточно ясно, что в Латвии происходит новый виток патриотизма и гордости за свою культуру и историю. И для этого нужен поиск новых героев, которые не будут связаны с советской идеологией.

Понятно, что никуда не делись вечные Кришьянис Баронс и Андрейс Пумпурс, но нужны же и новые имена.

Главный вопрос, который задаю я - почему это происходит только сейчас? Почему для роста внутреннего патриотизма нужно было нападение России на Украину?

На заседании о памятниках директор Музея оккупации Солвита Виба сказала, что была бы рада видеть по дороге в университет памятник Янису Эндзелинcу, а не Келдышу. Тем более что в феврале этого года исполнилось 150 лет с дня рождения Эндзелинса.

И это прекрасно. Так почему более чем за 30 лет независимости Латвии у нас так и не появился этот памятник? Схожие вопросы я уже задавал в статье, посвященной переименованию улиц.

Как так вышло, что до вторжения России в Украину в Латвии особо не задумывались об отсутствии памятника Эндзелинсу?