Последние события заставляют одних поверить в то, что грядет новая волна русофобии. Другие же говорят, что это долгожданный подъем патриотизма. А по факту? Давайте разбираться.
Липину интересно ⟩ Пушкин. Вокзал. Латвия?
Кто ж его посадит, он же нерукотворный?
Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников: писателю Андрею Упитису, писательнице Анне Саксе, поэту Александру Пушкину, ученому Мстиславу Келдышу, а также таблички историку Янису Зутису и Коммунистической партии на Чиекуркална 1-й линии, 88.
Оставим последний экспонат за скобками. Поговорим о личностях и почему они были выбраны.
Пушкин тут стоит отдельно. Его предлагают демонтировать или перенести, конечно, не за прославление СССР, а по причине того, что Пушкин к Латвии никакого отношения не имеет и здесь никогда не был.
Не очень понятно, правда, какое отношение Пушкин имеет к США, Германии, Греции, Мексике или Панаме (в этих странах русскому поэту также установлены памятники). Но у рижского памятника есть отдельная особенность. Его установке способствовала Россия, и даже скульптором является гражданин России - Александр Таратылов.
Оставшуюся четверку стоит разделить на две пары. Келдыш и Зутис никогда не жили в независимой Латвии. Первый переехал в Москву в 1915 году (в возрасте 4 лет), второй - в 1917-м (в возрасте 24 лет). И оба в этом плане являются, скорее, советскими деятелями, чем латышскими.
С Саксе и Упитисом сложнее. Оба работали и в независимой Латвии. Но оба же активно поддерживал советскую власть. Саксе в 1931 году вступила в "коммунистическое подполье", а Упитис еще в 1905 году загорелся идеями марксизма, а в 1920-м даже был осужден за "борьбу против независимости Латвии".
И Саксе, и Упитис во времена советской оккупации занимались в том числе и политической деятельностью. Поэтому и относятся к ним в латышской среде как к коллаборантам, а не просто творческим людям.
Поэтому же решения о демонтаже избежал, например, Судрабу Эджус. Да, он в независимой Латвии никогда не жил, переехав в Москву в 1920 году. Но на момент переезда ему уже было 60 лет, и в сотрудничестве с советской властью он замечен не был.
Чемодан, ??????, Россия.
В свою очередь, 4 марта со здания вокзала были демонтированы буквы "в", "о", "к", "з", "а" и "л". Возможно, кто-то из них пытается собрать слово "счастье" (но выходят только "алко", "коза" и "вокал").
Шутки шутками, но любопытно проследить за тем, с какой интонацией эту новость публикуют некоторые латвийские активисты. Вот, например, борец за латышский язык в Латвии Лиана Ланга благодарит украинцев за их борьбу и "придание нам мужества".
Интересно, насколько удивится Ланга и ее сторонники, когда узнают, что по-украински вокзал называется... вокзал.
Но, мол, вокзал - это государственное учреждение, нечего там находиться неевропейским языкам. Местные должны знать латышский, а приезжие - хотя бы английский.
Тенденция или совпадение?
Начнем с того, что все происходящее - это продолжение борьбы с так называемым "российским влиянием". Латвия должна быть латышской, ладно, так и быть - европейской. Поэтому пока слово "station" останется на здании вокзала.
Кроме того, достаточно ясно, что в Латвии происходит новый виток патриотизма и гордости за свою культуру и историю. И для этого нужен поиск новых героев, которые не будут связаны с советской идеологией.
Понятно, что никуда не делись вечные Кришьянис Баронс и Андрейс Пумпурс, но нужны же и новые имена.
Главный вопрос, который задаю я - почему это происходит только сейчас? Почему для роста внутреннего патриотизма нужно было нападение России на Украину?
На заседании о памятниках директор Музея оккупации Солвита Виба сказала, что была бы рада видеть по дороге в университет памятник Янису Эндзелинcу, а не Келдышу. Тем более что в феврале этого года исполнилось 150 лет с дня рождения Эндзелинса.
И это прекрасно. Так почему более чем за 30 лет независимости Латвии у нас так и не появился этот памятник? Схожие вопросы я уже задавал в статье, посвященной переименованию улиц.
Как так вышло, что до вторжения России в Украину в Латвии особо не задумывались об отсутствии памятника Эндзелинсу?
Но хорошо, хотя бы сейчас спохватились. Очищаем культурное поле Латвии. Возможно, даже переделаем учебные программы по урокам культуры, истории и латышской литературы, чтобы более подробно разбирать этот непростой период нашей истории.
Я догадываюсь, что меня опять обвинят в наивности или в чем похуже. Но я искренне считают, что все эти случаи не являются индикатором того, что скоро всех русскоязычных вышлют из страны (или чего там сейчас принято бояться).
Совет по памятникам ничего не решает. Окончательное решение примет Рижская дума. А Мартиньш Стакис, например, очень конкретно сказал, что у нее есть более важные вопросы, чем демонтаж памятников.
Да и сам совет не был столь уж монолитен. Против демонтажа высказывались и работники музеев, и представители разных партий (не только Русского союза Латвии, но и "Прогрессивных", например). Решение в итоге было принято с перевесом лишь в один голос.
Но проблема не в Пушкине. И даже не в "вокзале".
Проблема в том, что у Латвии есть привычка решать проблемы задним числом.
Проводить реформу образования, когда учителей уже не хватает критически. Повышать зарплату медикам после пандемии и нескольких забастовок. Чинить дома, когда трещины становятся видны прохожим на улицах.
***
Латвии давно пора разобраться со своим прошлым. Сейчас это приняло эмоциональный и хаотический характер. Этот памятник снесем, этот перенесем, этот переименуем. Эти исторические личности теперь плохие, а эти хорошие.
Частично проблему отсутствия диалога призван решить проект "Взаимные претензии", но это, конечно, не то, что принципиально изменит ситуацию в стране.
Я не знаю, в какой форме должно пройти это обсуждение. Какая-нибудь дискуссия или серия референдумов. Возможно, законопроект или постоянная экспозиция в музее.
Ясно одно. Если Латвия и сейчас отреагирует эмоционально на происходящее в мире, если не пропишет правила игры, если не разберется с проблемами и комплексами, которые тянутся десятилетия - то лет через 50 новый Совет по памятникам будет рассуждать о том, нужен ли городу бюст Раймонда Паулса - все-таки он народный артист СССР.
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