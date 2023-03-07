Видео ⟩ В парламенте Грузии депутаты подрались на дебатах по поводу законопроекта об "иноагентах"

Многие депутаты считают олигарха Иванишвили фактическим лидером Грузии. Иванишвили заработал свое богатство в основном в России, он является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

Похожие сцены у парламента и в парламенте наблюдались и на прошлой неделе. Тогда депутаты тоже подрались, а протестующие нарушили заседание комитета.

Законопроект будет относиться ко всем организациям, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа. Такие организации должны будут регистрироваться как иностранные агенты и платить штрафы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляемая которым партия поддерживает этот законопроект, утверждает, что грузинскому обществу нужно знать, из каких источников какие организации получают финансирование. В то же время противников законопроекта он назвал шпионами.

"Этот закон, направленный против гражданского общества, является лишь частью более широкой картины, более широкой анатомии предательства, так как у нас режим, который считает Запад и свободный мир врагами, и который пытается культивировать эту путинскую идею в нашем обществе и предать будущее Грузии", - указал во время демонстрации у парламента оппозиционный политик Гига Бокериа.

Более 60 медиа и гражданских общественных организаций в прошлом месяце сообщили, что не будут подчиняться этому закону, если он будет принят.

Президент Грузии Саломе Зубаришвили сообщила, что также планирует наложить вето на этот законопроект, однако парламент может это вето обойти.