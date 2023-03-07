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Видео ⟩ В парламенте Грузии депутаты подрались на дебатах по поводу законопроекта об "иноагентах"

rus.tvnet.lv
В парламенте Грузии депутаты подрались на дебатах по поводу законопроекта об "иноагентах"
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Драка в здании грузинского парламента
Драка в здании грузинского парламента Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 5 марта, депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения противоречиво оцениваемого законопроекта об "иностранных агентах".

Законопроект сравнили с принятым в 2012 году в России законе об "иностранных агентах", который Кремль использовал для подавления оппозиции и закрытия независимых СМИ.

На видео из парламентского зала заседаний в Тбилиси видно, как председатель парламентской комиссии по юстиции наносит удар лидеру оппозиционной партии, после чего в драку вмешиваются другие депутаты.

В это время у здания парламента тысячи человек протестовали против упомянутого законопроекта.

Они держали плакаты с надписью "Нет российскому закону", на которых было также изображено, что президент России Владимир Путин стоит рядом с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.

Многие депутаты считают олигарха Иванишвили фактическим лидером Грузии. Иванишвили заработал свое богатство в основном в России, он является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

Похожие сцены у парламента и в парламенте наблюдались и на прошлой неделе. Тогда депутаты тоже подрались, а протестующие нарушили заседание комитета.

Законопроект будет относиться ко всем организациям, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа. Такие организации должны будут регистрироваться как иностранные агенты и платить штрафы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляемая которым партия поддерживает этот законопроект, утверждает, что грузинскому обществу нужно знать, из каких источников какие организации получают финансирование. В то же время противников законопроекта он назвал шпионами.

"Этот закон, направленный против гражданского общества, является лишь частью более широкой картины, более широкой анатомии предательства, так как у нас режим, который считает Запад и свободный мир врагами, и который пытается культивировать эту путинскую идею в нашем обществе и предать будущее Грузии", - указал во время демонстрации у парламента оппозиционный политик Гига Бокериа.

Более 60 медиа и гражданских общественных организаций в прошлом месяце сообщили, что не будут подчиняться этому закону, если он будет принят.

Президент Грузии Саломе Зубаришвили сообщила, что также планирует наложить вето на этот законопроект, однако парламент может это вето обойти.

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