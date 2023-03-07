Несколько сторонников российской агрессии получили в Латвии условные сроки

Уголовные дела были возбуждены по фактам разжигания национальной и этнической розни и оправдания военных преступлений. В Рижском районном суде утверждено соглашение и вступил в законную силу приговор в отношении Снежаны Поддубной, которая 13 марта прошлого года развернула дискуссию в группе "Криминальная Латвия" в социальной сети Facebook, в том числе назвав украинцев неонацистами, с которыми нужно воевать, и оценив при этом русских солдат как достойных похвалы, потому что "как всегда, они убирают нациков".

Поддубная признала себя виновной и заключила соглашение с прокурором о том, что ей будет назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с испытательным сроком на девять месяцев.