Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Cert.lv: в киберпространстве Латвии год начался относительно спокойно

rus.tvnet.lv/LETA
Cert.lv: в киберпространстве Латвии год начался относительно спокойно
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Хакерское нападение. Иллюстративное фото
Хакерское нападение. Иллюстративное фото Фото: ViChizh/shutterstock.com

В киберпространстве Латвии год начался относительно спокойно, заявила во вторник в интервью программе TV3 "900 секунд" руководитель латвийского учреждения по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv Байба Кашкина.

"Первые месяцы года по сравнению с прошлым годом были достаточно спокойными ", - сказала Кашкина.

При этом она подчеркнула, что сбои доступа, или DDoS-атаки, по-прежнему происходят, но пользователи интернета их не ощущают благодаря работе, вложенной в прошлом году в укрепление киберпространства.

Кашкина также отметила, что необходимы неустанная осторожность и внимание. "Дыры, конечно, есть. К сожалению, стопроцентная защита от атак невозможна", - указала она.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, в его задачи входит отображение общей картины происходящего в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности в сфере информационных технологий или координация их предотвращений в латвийских зонах IP-адресов и в зоне доменных имен ".lv".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх