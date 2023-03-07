Дефицита газа не будет, вопрос - в цене. Прогнозы Калвитиса на следующий отопительный сезон

Комментируя доступность газа в будущем, Калвитис отметил, что эти вещи нельзя обобщать, так как Россия поставляла Евросоюзу от 200 до 220 миллиардов кубометров газа.

"Понятно, что теоретически это означает, что в странах Европы будет дефицит, так как этот объем невозможно заменить ничем. Но ситуация различается в разных регионах. О том, что в следующем отопительном сезоне будут проблемы, говорят европейские аналитики", - пояснил глава Latvijas gāze, добавив, что в нашем регионе после открытия терминала в Финляндии и при наличии Инчукалнского газохранилища, в котором по-прежнему достаточные запасы газа, он никаких опасений по поводу достаточности газа на следующий год не усматривает".

Калвитис рассказал, что большая часть судов уже арендована, понятен график, когда они будут приходить как в Клайпеду, так и в терминал Inko в Финляндии. "Если математически добавить то, что останется в Инчукалнсе с прошлого отопительного сезона, то в нашем регионе я не усматривают признаков дефицита на будущий отопительный сезон", - сказал председатель правления предприятия.

Впрочем, он добавил, что совсем другое дело - это цена газа. "Мы не знаем, сколько газ будет стоить, так как цены образуются не в нашем регионе", - указал Калвитис.

Он пояснил, что цены образуются в Европе и, если Европа осенью попадет в условия дефицита или нехватки и возникнет чувство неуверенности, снова могут начаться признаки выражения паники, как это было в период с августа по октябрь 2022 года, когда были достигнуты исторически самые высокие цены на газ.

"Дефицита газа я в нашем регионе не прогнозирую, но цены по сравнению с 2020 и 2019 годами, скорее всего, будут выше", - отметил Калвитис.