Лии Ахеджаковой прислали 15 тысяч писем со словами поддержки

"Дорогие друзья! Спасибо большое за письма, которые вы последние три недели присылаете для Лии Ахеджаковой. Мы поражены количеством этих писем. Нам пришло больше 15 000 писем любви, поддержки, участия! Все письма мы распечатали и передали Лии Меджидовне. Она совершенно счастлива и благодарит каждого из вас!", - написал режиссер, который ранее призвал присылать письма актрисе.

Напомним, после начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В начале февраля 2023 года Лия Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором она играла одну из главных ролей.

По словам актрисы, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден был сделать это из-за гневных писем в ее адрес.

"Игра в джин" был последним спектаклем, в котором Ахеджакова играла в "Современнике".