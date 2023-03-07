Как потерять права и получить большой штраф? Глупый эксперимент водителя в Эстонии

Как сообщает Центр по контролю за дорожным движением, история началась в 2:30 [дата не указана].

Водителю Volvo пришла в голову мысль проверить, что произойдет, если машина пронесется мимо фоторадара, значительно превысив скорость.

Чтобы сделать это, он без согласия владельца машины снял с Volvo номера. Для проведения эксперимента он выбрал время, когда большая часть людей спит.

Реакцию водителя установить было невозможно, однако фоторадар свою работу сделал безупречно - он зафиксировал как машину без номеров, так и машущего рукой водителя, а также превышенную скорость.

После этого водитель предоставил в полиции свое пояснение, которое позволило стражам порядка прийти к выводу, что действия были осознанными. В итоге, эксперимент завершился для мужчины не только потерей прав, но и штрафом за езду без номеров, что может обойтись в сумму вплоть до 800 евро.

Центр по контролю за дорожным движением Эстонии призывает водителей не делать глупости, так как это может закончиться так же, как и у этого водителя.