Согласно данным Министерства юстиции, в 2022 году в Латвии было зарегистрировано несколько уникальных имен для новорожденных.
Тайгер, Эшс и Лика: названы уникальные имена новорожденных в 2022 году
Тайгер, Эшс и Лика: названы уникальные имена новорожденных в 2022 году
Так, среди уникальных имен в прошлом году были такие: Кай, Тайгер, Эшс, Манало, Сундарс, Минале, Чампакалата, Шадиа, Лика, Весна и др.
В свою очередь, ранее Управление по делам гражданства и миграции в Facebook опубликовало ТОП-10 самых популярных имен новорожденных в 2022 году. Первые места для мальчиков и девочек занимают Марк и София.
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