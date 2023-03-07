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Тайгер, Эшс и Лика: названы уникальные имена новорожденных в 2022 году

rus.tvnet.lv
Тайгер, Эшс и Лика: названы уникальные имена новорожденных в 2022 году
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Ratchat

Согласно данным Министерства юстиции, в 2022 году в Латвии было зарегистрировано несколько уникальных имен для новорожденных.

Так, среди уникальных имен в прошлом году были такие: Кай, Тайгер, Эшс, Манало, Сундарс, Минале, Чампакалата, Шадиа, Лика, Весна и др.

В свою очередь, ранее Управление по делам гражданства и миграции в Facebook опубликовало ТОП-10 самых популярных имен новорожденных в 2022 году. Первые места для мальчиков и девочек занимают Марк и София.

Подробнее тут: 

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