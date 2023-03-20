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"Поздравляю, вы важный игрок в инфополе". Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты

rus.tvnet.lv
"Поздравляю, вы важный игрок в инфополе". Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты
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В феврале 2023 года Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты.
В феврале 2023 года Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты. Фото: Rus TVNET

В годовщину войны России в Украине Telegram-канал портала RUS TVNET атаковали боты. Также на платформе плодятся фейковые аккаунты, выдающие себя за каналы RUS TVNET. Мы решили внести ясность. 

На данный момент ситуация стабилизирована, все меры приняты.

Единственный официальный канал RUS TVNET на платформе Telegram - это https://t.me/rus_tvnetlv

Приглашаем стать подписчиками!

Фото: t.me/rus_tvnetlv

Удостовериться в том, что это наш подлинный канал, можно по синей галочке рядом с названием, а также перейдя на главную страницу rus.tvnet.lv, где иконка Telegram приведет вас на подлинный канал.

Что случилось? Детали

В день годовщины российского вторжения в Украину RUS TVNET сообщил в Telegram-канале, что в 12:00 мы примем участие в совместной акции латвийских медиаканалов и включим гимн Украины.

Тут же пост получил более 20 тысяч негативных реакций. Это аномальное количество для канала с чуть более чем 3000 подписчиков.

Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET
Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET Фото: https://t.me/rus_tvnetlv

В тот же день RUS TVNET поделился фотографиями с митинга "Без тебя нет победы" в поддержку Украины. После чего количество негативных реакций выросло практически до 80 тысяч.

Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET
Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET Фото: https://t.me/rus_tvnetlv

Даже после отключения одной из реакций атаки продолжились.

Для сравнения: ниже типичное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET до и после начавшейся атаки.

Типичное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET до начавшейся атаки
Типичное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET до начавшейся атаки Фото: https://t.me/rus_tvnetlv
Количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET после начавшейся атаки
Количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET после начавшейся атаки Фото: https://t.me/rus_tvnetlv

Кульминацией нападения стало утро 27 февраля - у Telegram-канала RUS TVNET начало массово расти число подписчиков. Из Индии, Бразилии, Таиланда. Десятки профилей в час.

Решение и последствия  

Исходя из политики платформы, такой наплыв мог закончиться удалением канала. Единственным верным решением было сделать его на время непубличным.

В учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv оценили правильность предпринятых действий со стороны RUS TVNET.

И заверили, что в настоящее время в распоряжении ведомства нет никакой информации о том, что другие латвийские Telegram-каналы СМИ и организации столкнулись с подобными атаками.

"Тот факт, что вы стали целью атаки ботов, означает, что вы являетесь важным игроком в информационном пространстве. Поздравляю!" 

- прокомментировала исследователь дезинформации, тренер по грамотности в сфере данных и председатель правления Школы данных Ника Алексеева.

Однако в результате временного закрытия канала RUS TVNET ссылка "освободилась". И ее украли. Украденная ссылка - не единственный канал-подражатель RUS TVNET, использующий наше имя и визуальную идентичность в описании профиля.

Кто-то от имени RUS TVNET размещает "ТВ приколы", кто-то идентифицируется как "русофобская помойка".

Самые предприимчивые торгуют Telegram-ссылкой с именем RUS TVNET. И стараются всячески привлечь к себе внимание, используя другие социальные сети - Instagram, TikTok, провоцируя "неоднозначностью публикаций RUS TVNET", к которым редакция не имеет никакого отношения.

Подобные действия редакция расценивает как попытки вымогательства. И этот вопрос будет решаться юридическим путем.

Предложение купить ссылку @rustvenetlv за 7000 долларов 
Предложение купить ссылку @rustvenetlv за 7000 долларов Фото: скриншот

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