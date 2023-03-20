"Поздравляю, вы важный игрок в инфополе". Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты

На данный момент ситуация стабилизирована, все меры приняты.

Единственный официальный канал RUS TVNET на платформе Telegram - это https://t.me/rus_tvnetlv.

Приглашаем стать подписчиками!

Фото: t.me/rus_tvnetlv

Удостовериться в том, что это наш подлинный канал, можно по синей галочке рядом с названием, а также перейдя на главную страницу rus.tvnet.lv, где иконка Telegram приведет вас на подлинный канал.

Что случилось? Детали

В день годовщины российского вторжения в Украину RUS TVNET сообщил в Telegram-канале, что в 12:00 мы примем участие в совместной акции латвийских медиаканалов и включим гимн Украины.

Тут же пост получил более 20 тысяч негативных реакций. Это аномальное количество для канала с чуть более чем 3000 подписчиков.

Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET Фото: https://t.me/rus_tvnetlv

В тот же день RUS TVNET поделился фотографиями с митинга "Без тебя нет победы" в поддержку Украины. После чего количество негативных реакций выросло практически до 80 тысяч.

Аномальное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET Фото: https://t.me/rus_tvnetlv

Даже после отключения одной из реакций атаки продолжились.