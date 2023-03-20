В годовщину войны России в Украине Telegram-канал портала RUS TVNET атаковали боты. Также на платформе плодятся фейковые аккаунты, выдающие себя за каналы RUS TVNET. Мы решили внести ясность.
"Поздравляю, вы важный игрок в инфополе". Telegram-канал RUS TVNET атаковали боты
На данный момент ситуация стабилизирована, все меры приняты.
Единственный официальный канал RUS TVNET на платформе Telegram - это https://t.me/rus_tvnetlv.
Приглашаем стать подписчиками!
Удостовериться в том, что это наш подлинный канал, можно по синей галочке рядом с названием, а также перейдя на главную страницу rus.tvnet.lv, где иконка Telegram приведет вас на подлинный канал.
Что случилось? Детали
В день годовщины российского вторжения в Украину RUS TVNET сообщил в Telegram-канале, что в 12:00 мы примем участие в совместной акции латвийских медиаканалов и включим гимн Украины.
Тут же пост получил более 20 тысяч негативных реакций. Это аномальное количество для канала с чуть более чем 3000 подписчиков.
В тот же день RUS TVNET поделился фотографиями с митинга "Без тебя нет победы" в поддержку Украины. После чего количество негативных реакций выросло практически до 80 тысяч.
Даже после отключения одной из реакций атаки продолжились.
Для сравнения: ниже типичное количество реакций в Telegram-канале RUS TVNET до и после начавшейся атаки.
Кульминацией нападения стало утро 27 февраля - у Telegram-канала RUS TVNET начало массово расти число подписчиков. Из Индии, Бразилии, Таиланда. Десятки профилей в час.
Решение и последствия
Исходя из политики платформы, такой наплыв мог закончиться удалением канала. Единственным верным решением было сделать его на время непубличным.
В учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv оценили правильность предпринятых действий со стороны RUS TVNET.
И заверили, что в настоящее время в распоряжении ведомства нет никакой информации о том, что другие латвийские Telegram-каналы СМИ и организации столкнулись с подобными атаками.
"Тот факт, что вы стали целью атаки ботов, означает, что вы являетесь важным игроком в информационном пространстве. Поздравляю!"
- прокомментировала исследователь дезинформации, тренер по грамотности в сфере данных и председатель правления Школы данных Ника Алексеева.
Однако в результате временного закрытия канала RUS TVNET ссылка "освободилась". И ее украли. Украденная ссылка - не единственный канал-подражатель RUS TVNET, использующий наше имя и визуальную идентичность в описании профиля.
Кто-то от имени RUS TVNET размещает "ТВ приколы", кто-то идентифицируется как "русофобская помойка".
Самые предприимчивые торгуют Telegram-ссылкой с именем RUS TVNET. И стараются всячески привлечь к себе внимание, используя другие социальные сети - Instagram, TikTok, провоцируя "неоднозначностью публикаций RUS TVNET", к которым редакция не имеет никакого отношения.
Подобные действия редакция расценивает как попытки вымогательства. И этот вопрос будет решаться юридическим путем.
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